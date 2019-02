Tunisie: L'inquiétude des ménages tunisiens

Après son rapport sur l'attractivité régionale, (Instauring an Advocacy Champion for Economy) l'Iace publie l'indice de confiance du secteur privé et des ménages, relatif au 4e trimestre 2018. Un indice qui reflète une estimation sur les anticipations de la situation financière des ménages et les perspectives de croissance économique.

Selon le rapport, une amélioration de cet indice dans le secteur privé et chez les ménages a été constatée, ce qui devrait stimuler l'investissement et anticiper l'amélioration de la situation économique et la croissance. S'agissant de l'indice de confiance dans le secteur privé, l'enquête réalisée par l'Iace sur un échantillon de 300 entreprises relève que l'indice de confiance du secteur privé en Tunisie a baissé par rapport au troisième trimestre de 2018. Ainsi, l'indicateur de synthèse affiche une baisse de 13.57 points.

Souci pour la croissance

La baisse de la confiance a concerné le secteur des services où l'indice correspondant a perdu 2,85 points par rapport au troisième trimestre de 2018 et du bâtiment (-37,62 points contre 12,54 au cours du troisième trimestre de l'année dernière). Pour ce qui est des prévisions sur la croissance, l'indice relatif au secteur des industries manufacturières a légèrement augmenté de 4,97 points, passant ainsi de -4,74 au 3e trimestre 2018 à 0,23 point au 4e trimestre de la même année, alors que celui du secteur du commerce a gardé le même score par rapport au 3e trimestre de l'année 2018, soit -7,33 points.

Par ailleurs, selon les chefs d'entreprise interrogés dans le cadre de ladite enquête, la chute de l'indice de confiance dans les secteurs des services et du bâtiment est due principalement aux politiques économiques gouvernementales, à la hausse des coûts des biens d'équipement et à la baisse de la demande qui est liée à la faiblesse du pouvoir d'achat du consommateur.

Quant aux perspectives, les chefs d'entreprise sont clairs: la situation économique et financière se caractérise par plusieurs difficultés, ce qui constitue un obstacle majeur à la stimulation de l'investissement.

L'indice de confiance des ménages, qui s'attarde sur la perception et l'anticipation de la situation financière des ménages et de la situation économique générale du pays, a fait l'objet d'une enquête en ligne menée en janvier 2019, auprès de 200 consommateurs. Celle-ci a montré que la confiance des consommateurs tunisiens en la situation économique du pays a connu une chute libre puisque l'indice s'y rapportant a perdu environ 3 points par rapport au troisième trimestre 2018.

La situation financière auprès des familles tunisiennes n'est pas mieux lotie puisque l'enquête a montré qu'au cours du quatrième trimestre de 2018, une part des ménages estime qu'il n'est pas opportun de faire de grandes acquisitions. L'indice correspondant a gardé le même score par rapport au troisième trimestre de l'année dernière. Les ménages ne sont plus favorables ni à l'achat de logements ni de matériels électroniques et/ou informatiques. Notons que 37% de ces ménages gagnent plus de 1.000 dinars par mois. Les ménages interrogés estiment qu'il y a une légère amélioration de la situation économique générale du pays par rapport à celle constatée au cours du 3e trimestre 2018.