Tunisie: Firas Mejri, officiellement bardolais

Il est maintenant officiellement membre de l'escadron bardolais.

La bonne attitude de Ridha Charfeddine

La présence du président de l'Etoile Sportive du Sahel, Ridha Charfeddine, à la cérémonie festive du centenaire de l'Espérance Sportive de Tunis a été saluée par la grande majorité des sportifs tunisiens. En participant à cette fête, Ridha Charfeddine a donné une vraie leçon de fair-play dans un monde sportif qui a perdu ses repères en Tunisie depuis de nombreuses années.

Son action est à méditer par tous les présidents et responsables si on veut assainir le sport tunisien du régionalisme, car pour vivre ensemble, il faut rassembler et ne pas diviser.

ASG: Day remplace Zouaghi

L'enfant du club, Salah Day, assurera l'intérim à la tête de l'Avenir Sportif de Gabès jusqu'à la nomination d'un nouvel entraîneur.

Récemment, Kais Zouaghi avait annoncé son retrait officiel suite à un différend avec le président du club, Ghassen Marzouki. Kais Zouaghi s'est retiré en même temps que son assistant qui n'est autre que son frère Chaker.

CSS: Jelassi et Hassine bien affûtés

Le Club Sportif Sfaxien a battu l'équipe Elites du CSS dans un match d'entraînement (4-2).Hamza Jelassi, auteur d'un doublé, et l'Irakien Aymen Hassine, buteur à deux reprises, ont réussi les buts du CSS.

Sahli reprend le travail à l'ASK

Après dix jours de retrait, l'entraîneur Thameur Sahli et son staff ont repris le travail à la tête de l'Avenir Sportif de Kasserine.

Une réunion avec le gouverneur de la région a permis de débloquer la situation. Joueurs et entraîneurs vont en effet recevoir bientôt une partie des cinq salaires en retard.

L'infirmerie du CSS affiche complet

Le Club Sportif Sfaxien va être amoindri au cours de son prochain match lors de la troisième journée de la phase des poules de la Coupe de la Confédération 2018-2019. Trois joueurs manqueront à l'appel dans ce match qui opposera ce dimanche le Club Sportif Sfaxien aux Burkinabés de Salitas FC. Mohamed Hedi Gaâloul, Nassim Hnid et Jassem Hamdouni seront absents pour cause de blessure. Ces absences viennent s'ajouter à celles de Hamza Mathlouthi et Walid Karoui, avec en plus une grosse incertitude sur le cas de Heni Amamou. Pour revenir à Nassim Henid, il a contracté une blessure à la cheville lors du match amical Tunisie-Algérie olympique.

C1 : la CAF rejette l'appel de l'EST

La commission d'appel de la Confédération africaine de football a rejeté l'appel de l'Espérance Sportive de Tunis concernant la sanction qui lui a été infligée à l'issue de la demi-finale retour de la Ligue des champions africaine 2018. A la suite de sa rencontre face à Primeiro de Agosto, la formation espérantiste a écopé d'une amende de 300 000 dollars (un peu plus de 900 000 dinars tunisiens) en raison du comportement de ses supporters.

La CAF a accepté l'appel de l'Espérance Sportive de Tunis dans la forme, mais l'a rejeté sur le fond.

Pas d'accord entre Missaoui et la JSK

Un différend financier de dernière minute aurait fait échouer le préaccord conclu entre la Jeunesse Sportive Kairouanaise et l'entraîneur Hatem Missaoui. Les deux parties ne sont pas parvenues encore à signer le contrat qui les liera pour le reste de la saison.