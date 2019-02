Tunisie: ESZ-ASS - Le duel à distance se poursuit

Ainsi, la surprenante équipe de Soliman recevra le SRS alors que l'ESZ devra se méfier du CS Korba, un club qui joue sa peau.

Le Sfax RS, à son tour, flirte avec le magma du classement.

Ce qui devrait le pousser à tout donner contre Soliman, le dauphin.

Ce faisant, pour l'ES Zarzis, le périple de ce samedi du côté de Korba ne s'annonce pas de tout repos. Les Capbonnais attendent Zarzis de pied ferme sachant qu'ils sont avant-derniers.

Du côté de Médenine, le COM recevra l'ASD. Si les insulaires sont pratiquement condamnés, le COM monte depuis quelque temps en régime et pourrait se mêler à la course aux places d'accessit s'il enchaîne. A Oued Ellil, l'Asoe tentera de se mettre à l'abri en recevant l'ASA. Dans le ventre mou du classement, Oued Ellil n'est cependant qu'à deux points du second rélégable. C'est dire que toute défaite est interdite pour l'Asoe. Quant aux Arianais, ils ne sont pas mieux lotis et doivent maximiser les points s'ils veulent assurer leur maintien avant l'heure.

L'OB à l'épreuve des insulaires

A Jerba, l'ESD tentera de mettre à profit la venue de l'OB pour bondir au classement. Ce n'est pas évident sachant que les Cigognes jouent la montée et semblent même bien affûtés depuis quelque temps. Match disputé en perspective. Enfin, le leader sera lui aussi à l'épreuve du déplacement du côté de Siliana où l'USS l'attend au tournant. Dans le groupe B, le leader ne sera pas sur du velours face aux «3S». Le Stade Sportif Sfaxien est au pied du podium et entend jouer crânement ses chances jusqu'au bout. Quant au leader chebbien, il a déjà composté son ticket pour la phase 2, ce qui devrait lui permettre de faire souffler certains tauliers de l'équipe. Rien ne va plus du côté de Sidi Bouzid depuis les trois coups de la compétition. L'OSB est classé 10e, loin, très loin de ses standards d'antan ! Et ce week-end, Sidi Bouzid s'attaque au co-dauphin du groupe B, le Samb. Menzel Bourguiba, parlons-en.

Les Nordistes n'ont pas fini d'étonner les puristes depuis quelque temps déjà. Sur le podium (second ex æquo avec Gafsa), le Samb entend marquer cette saison d'une pierre blanche en atteignant les places d'accessit et pourquoi pas jouer l'accession. Un vœu pieux et un rêve que caressent les irréductibles fans du Samb.

Gafsa-Samb : duel à distance

Perché sur la seconde marche du classement, EGS Gafsa reçoit le Scba et entend à terme prendre de la distance par rapport au Samb, co-dauphin. Avantage à Gafsa quoique Ben Arous est capable de créer la surprise ! A Kerkennah, ce sera forcément le match de la dernière chance pour les insulaires de l'OCK.

Ce ne sera pas évident face à l'ASK, un club qui joue encore pour les places d'accessit. Duel disputé en perspective.

Du côté de Radès, ESR-Jendouba s'annonce indécis vu l'équilibre des forces en présence. Dans le même temps, Djebeniana tentera le coup de force contre l'Eshs, un club qui patauge dans le magma du classement.

Le programme

Groupe A

Demain

CO Médenine-AS Djerba (arbitre: Rochdi Guezguez)

AS Soliman-Sfax Railways Sports (arbitre : Mehrez Melki)

AS Oued Ellil-AS Ariana (arbitre : Nasrallah Jaouadi)

ES Jerba-Olympique de Béja (arbitre : Mustapha Douri)

CS Korba-ES Zarzis (arbitre : Majdi Belhaj Ali)

US Siliana-AS Marsa (arbitre : Jalel Sahbani)

Groupe B :

Demain

CS Chebba-Stade Sportif Sfaxien (arbitre : Sofiene Ktet)

Dimanche

Olympique Sidi Bouzid-Samb (arbitre : Hamza Jaied)

EGS Gafsa-SC Ben Arous (arbitre : Khaled Gouider)

OC Kerkennah-AS Kasserine (arbitre : Mourad Jerbi)

ES Radès-Jendouba Sport (arbitre : Houssem Boulaares)

CS Djebeniana-ES Hammam-Sousse (arbitre : Karim Khemiri)

Coup d'envoi à 14h00

Classement

Groupe A Pts

1/ Avenir S Marsa 31

2/ AS Soliman 30

-/ Espérance S Zarzis 30

4/ Olympique de Béja 29

5/ ES Jerba 24

6/ Club O Médenine 19

7/ Association S Ariana 18

8/ US Siliana 15

9/ AS Oued Ellili 15

10/ Sfax Railways Sports 14

11/ C Sportif de Korba 13

12/ A Sportive Djerba 6

Groupe B Pts

1/ CS Chebba 39

2/ El Gawafel S Gafsa 28

-/ SA Menzel Bourguiba 28

4/ Stade Sportif Sfaxien 22

-/ A Sportif Kasserine 22

6/ Jendouba Sport 20

-/ ES Radès 20

8/ SC Ben Arous 18

9/ ES Hammam-Sousse 15

-/ O Sidi Bouzid 15

-/ Club S Djebeniana 11

12/ OC Kerkennah 10