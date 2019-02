Tunisie: «Dessiner pour l'égalité»

Le but de ce concours est de déconstruire les comportements et les rôles spécifiques que les femmes et les hommes sont contraints de jouer dans la société.

Il s'agit aussi d'inciter les candidats à contribuer, à travers leur créativité (dessins, illustrations, peintures ou dessins graphiques, opinions et réflexions sur les rôles de genre, à déconstruire un rôle de genre ou un comportement stéréotypé.

Pour pouvoir participer à ce concours, il faut être passionné par l'art ou être un dessinateur professionnel, graphiste ou artiste engagé pour le féminisme et l'égalité femmes-hommes.

Le candidat doit être âgé de plus de 18 ans et être originaire d'un pays euro-méditerranéen.

L'œuvre (sujet de candidature) peut être réalisée sous toutes formes et tout format: bande dessinée, carte postale, dessin au crayon, dessin graphique.

Tout candidat doit adresser sa candidature par courrier électronique à l'adresse suivante : euromedwomen.foundation@gmail.com, avant le 8 mars 2019.

Un comité d'évaluation sélectionnera 20 finalistes (les propositions les plus créatives et les plus explicites) et 3 lauréats parmi eux.

Les 20 œuvres finalistes seront diffusées au niveau international et exposées dans différents événements.

Les 3 lauréats seront invités à un atelier sur l'art et le féminisme à Barcelone.