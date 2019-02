Tunisie: Un constat alarmant !

« L'enquête sociale et juridique menée depuis août dernier a mis à nu une réalité inquiétante qui fait craindre le pire : les institutions de protection sociale destinées à cette catégorie spécifique, sous la tutelle de l'Etat, demeurent des milieux hostiles et inappropriés, où l'on trouve des handicapés et sans soutien sujets à la maltraitance et à toute forme d'atteinte à leur dignité humaine.

Un comportement discriminatoire blessant basé sur la couleur de peau et la filiation matrimoniale (enfants naturels). Sous nos cieux, environ 1.000 enfants naissent hors mariage chaque année », révèlent les statistiques. La convention que la Ltdh avait déjà signée avec le ministère des Affaires sociales lui a tout bonnement donné accès aux centres de protection sociale des enfants handicapés et sans soutien familial. En vertu de quoi, Mme Jabnouni a pu ainsi rendre visite aux centres « Sanad » de Sidi Thabet, « Amen », « Ezzahrouni », « Personnes porteuses de handicap de Nabeul ». Ce qui lui a permis, preuve à l'appui, de tirer un constat pour le moins lamentable : « Infrastructure mal en point, nombre du personnel pris en charge assez limité, au point qu'une « mère » doit allaiter une quinzaine de bébés ». L'encadrement médical et psychosocial fait aussi défaut. Cet état des lieux jugé critique a fait l'objet d'une enquête sociale dont les résultats préconisent une intervention urgente. Tous les centres visités ont bel et bien révélé une absence d'autorité et de vigilance. Pire, des cas de violence et d'humiliation y ont été signalés.

Faille juridique

Cette étude a pu aussi dégager une faille juridique, tant il est vrai que les textes de loi afférents à cette question exigent une profonde révision. D'autant plus qu'il n'y a plus motivation morale à l'adoption et au placement familial, bien que la loi s'y rapportant existe depuis longtemps. Celles datant respectivement de 1958 (sur l'adoption) et de 1967 (sur le dépôt familial) n'ont pas été suivies d'effet. Parce que l'Etat a, jusque-là, manqué d'incitations financières à l'intention des foyers d'accueil. « Soit une prime de prise en charge à raison de 100 dinars pour les enfants normaux et 200 dinars pour ceux porteurs de handicap », précise la coordinatrice du projet de la Ltdh, Mme Naima Jelassi. Selon elle, cette bagatelle n'a fait que donner lieu à une sorte de « démission parentale ». Parfois, la nature du handicap provoque, elle-même, une certaine réticence auprès des familles tunisiennes.

La prise en charge d'un enfant handicapé a besoin autant d'argent que de temps. En Tunisie, adopter un enfant handicapé ou le placer dans une famille n'a toujours pas été un simple choix. Le rapport de la Ltdh accuse l'Etat d'avoir failli à son rôle de contrôle et de prévention, ce qui laisse dans l'impunité ces graves violations des droits de l'enfant. Recommandations : changer les mentalités pour diffuser la culture de l'insertion sociale, mettre à niveau les centres d'accueil et faire en sorte de leur réserver les budgets et les ressources humaines nécessaires à une prise en charge intégrale. Le tout dans une politique nationale de promotion basée sur l'approche des droits de l'Homme dans leur dimension universelle.