Tunisie: La culture du risque

On ne cesse d'en questionner l'aspect médical, mais l'éthique sportive, tel que certains la conçoivent, a aussi son mot à dire à propos des blessures sportives.

Elle encourage à faire des sacrifices sans limites pour réussir, confortant une véritable culture du risque. On accepte la probabilité de blessures mineures, mais aussi majeures. On condamne ceux qui ne le feraient pas.

Il faut dire que mieux comprendre les blessures liées au sport permet d'adopter les bons comportements pour les éviter ou mieux se rétablir. Le développement des études sur le corps dans différentes disciplines a commencé, en effet, à analyser plus attentivement ces blessures. Les recherches et les prises de position à leur propos sont désormais variées. Des sous-disciplines parmi les sciences du sport comme la médecine ou la physiologie de l'exercice ont produit de volumineuses recherches épidémiologiques ayant un rapport avec les blessures chroniques ou aiguës.

Tout sportif peut faire état d'une blessure, mais la variété des données est importante chez les footballeurs. Apprendre à vivre avec la douleur ou les blessures est une condition sine qua non de nombreux sports. Impossible de faire du sport sans avoir ce type d'expériences corporelles. Il va sans dire que le coût des blessures sportives dépasse le seul aspect financier. La blessure concerne le joueur blessé, bien sûr, mais aussi sa famille, son club et plus largement l'impact économique de tout l'environnement sportif.

Reste que le sport est une activité normalisant et glorifiant le risque, la douleur et la blessure. Certaines obligations contraignent les joueurs à jouer blessés. D'où les causes pouvant engendrer les blessures sportives répétées. Physiologiquement, de nombreux facteurs sont déterminants et démontrés, comme les exigences techniques de base, les différentes contraintes osseuses, tendineuses ou musculaires. Les blessures sportives peuvent être appréhendées comme le résultat de la manière dont les sports sont joués, gérés et administrés. Elles sont généralement dues à des méthodes d'entraînement inadéquates, des anomalies structurelles, une faiblesse des muscles, des tendons ou des ligaments, ou encore à des lieux peu propices à une activité sécuritaire.

De façon générale, la cause la plus fréquente de blessure est un entraînement inadéquat comme augmenter l'intensité trop rapidement et ne pas s'arrêter lorsque la douleur s'accroît pendant l'exercice.

En revenant aux fondamentaux, il arrive que le sportif retrouve son meilleur niveau. Mais il peut aussi être définitivement hors circuit. Dans le langage sportif, on parle, un peu à défaut, de force de caractère, ou carrément de perte de sensations et de crise de confiance.