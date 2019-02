Tunisie: H'nid et Hamdouni dans le doute

L'adversaire de ce dimanche se déplacera à Sfax avec la ferme intention de surprendre les Sfaxiens dans leur fief, surtout après sa prestation face à l'ESS.

Pour le match de dimanche, face aux Burkinabés, Krol sera contraint de revoir sa formation rentrante. En effet, deux éléments importants de l'équipe feront défaut, à savoir le défenseur olympique H'nid et le milieu offensif Hamdouni, tous deux blessés, pourraient déclarer forfait pour ce match.

Le retour des six olympiques

Le staff technique du CSS a été contraint de chambarder son plan d'action lors des entraînements en raison de l'absence de six joueurs retenus en équipe nationale olympique, à savoir H'nid, Amamou, Dagdoug, Dahmane, Oueslati et Zammouri.

Il a fallu attendre avant-hier pour que son effectif soit complet pour préparer ce match très important pour la suite de cette compétition continentale. Huber a repris les entraînements avec le groupe et il est fin prêt pour reprendre sa place de titulaire à la place de Kouakou transparent face aux Nigérians de Enugu Rangers. De son côté, Hamza Mathlouthi --blessé face au CAB-- a enfin repris les entraînements en solitaire, mais son retour à la compétition n'est pas pour demain. Il devrait faire sa rééducation tout doucement.

Face à ces aléas, Krol est contraint de recomposer son onze rentrant. Le coach sfaxsien pourra toujours compter sur la paire Amamou-Zammouri à l'axe et confirmer Ben Ali sur le flanc droit et Zouaghi, toujours aussi compétitif, sera reconduit comme arrière gauche.

Profitant du retour de ses six olympiques, Krol a organisé un match face aux Elites pour avoir une idée sur la santé de ses joueurs et il a été impressionné par la forme de ses joueurs, animés d'un désir ardent pour renouer avec le succès et consolider leur place de leader dans leur groupe.

Au milieu du terrain, on retrouve Djelassi, Sokari, Herzi et Moncer. Ce quatuor doit être vigilant dans la récupération et clairvoyant dans l'animation offensive pour alimenter les deux attaquants, Chaouat et Marzouki, de bonnes balles pour marquer des buts.

Kouakou, Manuchio, Hassine Ben Ali et Oueslati pourraient faire leur entrée, et ce, d'après les événements de ce match à quitte ou double.

Ajouté le : 22-02-2019