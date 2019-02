Tunisie: Médecins du Monde met un pied à Gafsa et Sidi Bouzid

Améliorer la qualité des soins, un défi et un enjeu

Amira Médimagh, coordinatrice générale MdM BE Mission Tunisie, a indiqué que l'ONG médicale appuie en Tunisie les autorités sanitaires, les professionnels de la santé, les organisations de la société civile et les communautés des gouvernorats de Gafsa et de Sidi Bouzid, respectivement depuis 2013 et 2016, dans le cadre d'un projet visant l'amélioration de la santé dans ces deux gouvernorats. Ce projet, basé sur une approche participative, se concentre en priorité sur l'amélioration de la qualité des soins pour la femme et l'enfant à travers le renforcement du système de santé régional et local.

Après Gafsa et Sidi Bouzid, MdM Belgique vise à dupliquer cette expérience dans 11 autres gouvernorats, dans le cadre du projet « Sahatouna » qui démarrera en avril 2019. Ce projet sera mené en collaboration avec le ministère de la Santé, dans le cadre du programme d'appui au secteur de la santé en Tunisie « Essaha Aziza ». « Six ans après le lancement de ce projet, des résultats ont pu être atteints grâce à la mise en place d'une plateforme de collaboration et de travail participative regroupant tous les acteurs locaux de la santé y compris la société civile... Notre prochain défi est d'élargir le spectre de réflexion autour de la meilleure méthodologie à adopter pour reproduire l'initiative dans d'autres gouvernorats de la Tunisie. L'amélioration de la qualité des soins et la garantie d'une meilleure gouvernance du système de santé restent l'une des priorités de MdM BE», souligne-t-elle.

Un avis partagé par Dr Xavier De Bethune, directeur médical MdM BE, qui a signalé que devant le constat d'un système de santé ne répondant plus aux nouvelles exigences sanitaires d'une population qui passe par une transition démographique, épidémiologique ainsi que socioéconomique, MdM BE a lancé une dynamique de réflexion autour des questions prioritaires touchant au système de santé local. « Cinq ans après le lancement de cette expérience pilote et innovante de démocratisation en santé, on est aujourd'hui au troisième et cinquième projets respectivement à Gafsa et à Sidi Bouzid. Au départ, centré sur la budgétisation participative d'un programme pilote de soutien à la santé maternelle et infantile à Gafsa, le projet, lancé en 2013, s'est élargi pour inclure deux nouvelles phases et entamer, en 2016, une expérience similaire à Sidi Bouzid... En un mot, l'initiative de MdM a réussi, aujourd'hui, à renouer un dialogue interrompu entre les communautés et établissements publics de santé... », explique-t-il.

Un travail qui a porté ses fruits

L'initiative qui a été basée sur le renforcement des capacités communautaires en matière de promotion de la santé et l'engagement des décideurs ainsi que des acteurs de la société civile pour une approche définitive afin de garantir une meilleure prise en considération de leurs préoccupations et attentes en matière de santé vient de porter ses fruits. Cette action a eu des effets immédiats escomptés tant en terme de conscientisation sur les enjeux de la gouvernance dans le domaine de la santé que dans l'instauration d'un débat public transparent et ouvert entre décideurs, acteurs de la société civile et communautés.

Parmi les résultats obtenus, on cite : un diagnostic participatif de la situation sanitaire et la formulation d'un Plan stratégique régional de santé et d'une Stratégie régionale d'excellence en périnatalité budgétisée, une transformation des plateformes associatives en une association locale «Sahatouna» permettant de pérenniser la dynamique participative, huit maternités renforcées par des procédures de management nouveau, des techniques de communication et d'accueil, et des équipements leur permettant de fournir des services de qualité et un partenariat entre la faculté de Médecine de Monastir et la Direction régionale de la Santé. 80 sages-femmes seront sensibilisées aux enjeux sociaux sanitaires du suivi périnatal. Outre la création d'un centre de préparation à l'accouchement sans douleurs par un groupe de sages-femmes motivées à Métlaoui, 10 associations locales mettent en œuvre de manière autonome des projets communautaires dans plusieurs délégations du gouvernorat de Gafsa...

« L'approche participative adoptée par MdM BE a permis d'amorcer un véritable changement des comportements individuels et collectifs, favorable à l'amélioration des conditions sanitaires des populations cibles qui ont pu s'approprier les plans stratégiques élaborés d'une manière inclusive et ayant pour objectifs d'améliorer la qualité des soins et d'assurer un accès plus équitable aux services de santé dans deux régions défavorisées de la Tunisie... Toutefois, la pérennisation d'une tradition participative dans les structures décisionnelles administratives nécessitera des efforts plus importants et de plus longue échéance. « Le chantier de MdM BE ne s'arrête pas là. On a encore d'autres objectifs et d'autres défis à relever... », conclut Médimagh.