Tunisie: Les ingrédients d'une construction solide

La Chambre de commerce et d'industrie de Sfax tiendra son 15e Salon méditerranéen du bâtiment (Medibat'2019) du 6 au 9 mars, une manifestation grandiose qui transformera Sfax en une vraie capitale mondiale de la construction. Ce grand rendez-vous économique biennal offrira une opportunité de rencontre de haut niveau entre des centaines de professionnels du BTP, ingénieurs, architectes, experts, décideurs VIP et donneurs d'ordre du secteur du bâtiment, tunisiens et étrangers.

La liste des pays participant au salon, à titre d'exposant, visiteur ou délégation officielle, comprend, actuellement 28 pays en plus de la Tunisie. Il s'agit de la Chine, la Turquie, la France, l'Espagne, l'Italie, l'Algérie, l'Egypte, les Emirats Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, la Libye, la République Tchèque, le Canada, le Pakistan, le Gabon, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Mali, le Niger, la République Démocratique du Congo, le Togo, le Sénégal, le Nigeria, la Mauritanie, Djibouti, Qatar, l'Ukraine et la Roumanie.

Rayonnement méditerranéen

Medibat'2019 sera inauguré par le ministre de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, M. Nouredine Selmi, et sera marqué par la présence de plusieurs autres ministres tunisiens et africains ayant, déjà, confirmé leur présence, ce qui témoigne du rayonnement et de la notoriété du salon dans le continent africain et les pays du Bassin méditerranéen.

Outre les décideurs, les personnalités VIP et les grands professionnels du secteur du bâtiment et des services annexes, Medibat 2019 et ses manifestations parallèles verront la présence de prestigieuses organisations dont la Cpccaf (Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones). Cette importante institution qui comprend un réseau de 130 chambres consulaires de 31 pays tiendra son Bureau à Sfax à l'occasion de Medibat.

L'on enregistre la présence, également, de la Cedeao, (Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest), l'Uemoa, (Union économique et monétaire ouest-africaine) et la Fafa (Fédération des architectes francophones d'Afrique).

La nouvelle édition de Medibat abritera un autre événement grandiose : l'assemblée générale extraordinaire de l'Ordre national des ingénieurs tunisiens. Cette réunion de la grande famille des ingénieurs se tiendra en présence de pas moins de 400 ingénieurs tunisiens venant de toutes les régions du pays.

Le Salon sera, comme à l'accoutumée, la destination d'un grand nombre d'exposants, qui viendront présenter et promouvoir les différentes innovations dans le secteur, dynamiser la coopération et le partenariat entre les professionnels du BTP et proposer une plateforme scientifique internationale avec une présence remarquable des experts du métier tels que les architectes et les ingénieurs. Les participants à ce salon bénéficieront d'un visitorat ciblé et qualifié et les visiteurs profiteront, de leur côté, d'un accompagnement complet et fructueux.

Tous les indices augurent, en effet, d'une édition exceptionnelle aussi bien au niveau de l'organisation qu'au niveau de la présence étrangère. La quasi-totalité des stands ont été réservés par des exposants tunisiens et étrangers, qui continuent à accorder un intérêt particulier à Medibat, comme en atteste la réservation de la Chine et de la République Tchèque de pavillons entiers. Outre l'espace réservé à l'exposition (composante essentielle du salon), cette 15e session présentera un éventail d'activités parallèles et de forums.