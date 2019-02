Tunisie: De la musique pour la bonne cause

Ce spectacle de haute voltige a eu lieu dimanche dernier à l'Acropolium de Carthage, avec d'éminents artistes, nationaux et internationaux : la soprano Amel Afsa, le ténor David Wilson et le pianiste Mahdi Trabelsi ont répondu présent pour la bonne cause.

Pour ce concert à but caritatif, un stand de sensibilisation, de formation et d'information sur les épilepsies de l'enfant a été mis en place en plus de l'exposition d'œuvres en poterie ornées par les mains d'enfants et adolescents épileptiques.

Le concert fut un voyage à travers les airs les plus marquants de l'époque baroque que nous avons redécouverts à travers les voix des deux artistes accompagnés au piano par Mahdi Trabelsi avec une ouverture avec « Stabat Mater » de Giovanni Battista Pergolesi. Le concert se poursuivit avec plus d'un morceau de Heandel entre autres, quant à Mahdi Trabelsi, il a séduit l'assistance par ses interprétations au piano de Chopin et de Bach. L'opéra Jules César et Cléopâtre de Heandel fut la pièce maîtresse de ce programme, dont les airs ont été magistralement interprétés par ce duo du chant lyrique.

Avec ce genre d'actions et d'événements, l'association «Ettafaol», qui œuvre depuis 2012, pour la joie de vivre aussi bien des enfants et adolescents épileptiques que de leurs familles, a pu réaliser un de ses objectifs prioritaires, un centre tunisien pluridisciplinaire, éducatif spécialisé et paramédical, destiné aux enfants épileptiques en difficulté d'apprentissage scolaire ou en exclusion scolaire. Le chemin de la pérennité reste encore long et confronté à de multiples enjeux.