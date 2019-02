Tunisie: S'ouvrir à la diversité

Une tranche de vie qui plonge le spectateur dans le train-train d'un quotidien ordinaire : celui de citoyens tunisiens, vivant en communauté, dans une tunisie secouée par la révolution de 2011.

Le peuple tunisien survit, depuis ,aux aléas postrévolutionnaires, d'ordre politique, mais s'est également remis en question incessamment : il a effectué un retour aux origines, à son histoire, et a cherché à comprendre à travers l'art et la culture notamment, la genèse de sa diversité sociale.

Hamadi Louhaibi s'est focalisé sur la place des « Juifs » dans la société tunisienne : celle qu'ils occupaient, et qu'ils occupent toujours, leur us et coutumes, comment ils sont perçus et comment ils résistent aux bouleversements sociopolitiques d'après-révolution.

L'intrigue tourne autour d'un groupe de Juifs, principalement celui du personnage Maymoon, qui tient à convaincre les siens de partir à Israël, irrité par l'instabilité du pays et son manque de sécurité. Mais il se heurte à la résistance de Dalila, qui tient à la Tunisie : elle lui voue un amour sans bornes et croit en un avenir meilleur.

Les vécus s'entremêlent, se font et se défont, et sont racontés avec un zeste d'humour en dialecte tunisien.

Produite par le Centre national des arts dramatiques et scéniques de Kairouan et dirigée par Hamadi Louheibi, sous la houlette du ministère des Affaires culturelles, la pièce est un appel à la tolérance et à la diversité. Elle manque de rythmique par moments, mais elle s'interroge sur la place des Tunisiens de confession juive dans la société tunisienne actuelle qui ne cesse de se métamorphoser.

Mention spéciale aux acteurs Houssem Ghribi, Fatiha Mahdoui, Samia Bouguerra, Mohamed Sayeh Aouichaoui, Yosr Ayed et Wahiba Aidi, qui ont su concevoir une mise en scène attractive et récompensée lors des dernières Journées théâtrales de Carthage.