Cote d'Ivoire: Canal de Vridi élargi et approfondi - Le Port autonome d'Abidjan accessible à tous types de navires

Le Chef du gouvernement a inauguré, hier, sur sa berge ouest, le Canal de Vridi qui, durant trois ans, a subi de gigantesques travaux de redimensionnement afin de permettre au Port d'Abidjan de redevenir le hub du transport maritime ouest-africain.

Le Canal de Vridi, dans sa configuration ancienne, avait des caractéristiques qui le limitaient énormément et par ricochet handicapaient quelque peu le Port autonome d'Abidjan auquel il donne accès aux navires depuis 1951 qu'il a été ouvert.

Il fallait donc le redimensionner, c'est-à-dire l'élargir et l'approfondir, au risque de voir le Paa devenir un port secondaire au regard des enjeux de compétitivité et la concurrence grandissante sur la côte ouest. C'est désormais chose faite.

En inaugurant, en grande pompe, hier, sur sa berge ouest, le Canal de Vridi donc élargi et approfondi, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui avait donné le premier coup de pioche du chantier en octobre 2015 alors qu'il était le Secrétaire général de la Présidence, a laissé transparaître un sentiment de fierté, mais bien plus, le sentiment du devoir accompli.

Le Paa, hub logistique et portuaire

Dans son discours, il a notamment qualifié la présente infrastructure de gigantesque et d'emblématique.

« Ce gigantesque projet, que nous inaugurons ce jour, a un caractère emblématique pour notre pays qui marche vers l'émergence.

C'est une infrastructure majeure et essentielle pour le développement économique de notre pays et qui concrétise l'ambition du Président de la République de faire du Port autonome d'Abidjan, le hub logistique et du transport maritime ouest-africain, un port plus compétitif et qui soutient plus fortement l'économie », s'est vivement félicité le Chef du gouvernement.

Le Canal de Vridi, étant désormais élargi et approfondi, « tous types de navires peuvent être accueillis au Port autonome d'Abidjan », a précisé Hien Yacouba Sié, le directeur général du Paa.

En effet, avant les travaux, le canal ne pouvait pas accueillir des navires de plus de 260 mètres de longueur avec 12 mètres de tirant d'eau. Désormais, a détaillé le Dg du port, « il peut accueillir des navires porte-conteneurs et conventionnels sans limitation de longueur avec 16 mètres de tirant d'eau ».

Les travaux d'élargissement et d'approfondissement du canal livré, hier, entrent dans le cadre global du projet d'extension du Paa qui, a indiqué le Premier ministre, s'élève à 800 milliards de F Cfa.

Fort impact économique et social

Le Paa, c'est 85% des recettes douanières, 60% des grandes industries et 50 000 emplois directs et indirects. Son rôle est plus que jamais attendu dans la vision d'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020.

C'était donc un impératif pour les autorités, comme l'a souligné le ministre des Transports, Amadou Koné, de redimensionner le canal de Vridi, afin que les plus grands navires puissent passer et rejoindre le Paa qui doit jouer pleinement son rôle de poumon de l'économie ivoirienne. L'impact économique de cette réalisation peut être apprécié sur plusieurs angles.

En effet, le Paa peut désormais s'engager dans une économie d'échelle pour les chargeurs et les armateurs par la possibilité d'accueillir de grands navires, sans oublier que l'un des effets induits par le canal élargi, est le gain de temps et une baisse du fret maritime, qui constituaient quelques entraves.

Toutes choses qui offrent de nouvelles opportunités aux opérateurs économiques. L'impact social également n'est pas à passer sous silence.

En effet, pendant les trois ans qu'ont duré les travaux, a indiqué Hien Sié, ce sont près de 1800 emplois directs qui ont été créés.

La cérémonie d'inauguration a enregistré la présence de plusieurs membres du gouvernement, mais également les plus hautes autorités portuaires, des représentants de la Chambre des rois et chefs traditionnels, des partenaires techniques et financiers, du corps diplomatique dont l'ambassadeur de la Chine, Tang Weibin, qui a aussi tenu un discours dans lequel il a magnifié la coopération bilatérale sino-ivoirienne.

Il faut savoir que la Chine est le partenaire financier de l'Etat sur ce gros projet. En effet, d'un coût total de 150 milliards de F Cfa, les travaux d'élargissement et d'approfondissement ont été financés à hauteur de 127,5 milliards de F Cfa par la Chine à travers un prêt à Eximbank of China, ce qui représente 85% du financement et 22,5 milliards par le Paa, soit 22,5% du financement.

En outre, c'est une entreprise chinoise, China Harbour Enginering Company Ltd (Chec), reconnue mondialement en matière de construction d'infrastructures portuaires, qui a réalisé les travaux.

Notons que le chantier a été livré plus tôt que prévu. Avec 24 millions de tonnes de marchandises, le Paa connaît une forte croissance depuis quelques années.

Les perspectives s'annoncent bonnes avec le Canal de Vridi élargi et approfondi, et les autres projets dont le terminal roulier et le 2e terminal à conteneurs qui seront livrés bientôt. Mais le Paa doit encore faire face aux problèmes de congestion.