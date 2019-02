Cote d'Ivoire: Développement et réhabilitation - Amichia propose un plan Marshall pour Yamoussoukro

« Faire en sorte, avec les autorités du district et municipales, que Yamoussoukro devienne une ville moderne, modèle et une capitale digne de la Côte d'Ivoire ».

C'est en substance l'engagement pris par François Albert Amichia, le ministre de la Ville, au terme de la visite terrain qu'il a effectuée le 21 février 2019, sur différents sites de capitale politique de Côte d'Ivoire.

Une projection de film a suffi au ministre Amichia et sa délégation pour se rendre effectivement compte que Yamoussoukro, la capitale économique a vraiment besoin d'un souffle nouveau. Alors, décision est prise pour une visite des sites à problèmes.

Tout commence par les entrées Nord de la Ville (en venant de Bouaké et de Bouaflé) où gîtent plusieurs espaces non lotis mais occupés par des habitants qui en ont fait des quartiers ou des villages.

Des lieux dont les conditions de vie et les habitations contrastent avec le reste de la ville et les édifices huppés, à proximité.

Puis à l'Inp Sud (ex-Enstp) et Centre (ex-Inset) dont les enivrons sont constitués de quartiers et villages, insalubres et sans aucun plan d'urbanisation créés sur des espaces initialement réservé à des infrastructures et aménagements complémentaires de ces établissements : « C'est malheureux.

Puisque maintenant il va falloir prendre des décisions. Il faut donc commencer par interdire de nouvelles installations.

Puis, plus tard, les autorités de Yamoussoukro, nous, Ministère de la Ville, et les ministères techniques, allons-nous asseoir pour décider de ce qu'il y a lieu de faire afin que tout ceci s'intègre de façon harmonieuse dans le plan de construction de la ville et des édifices voisins », a préconisé le Ministre Amichia.

Une halte s'est effectuée également dans la zone administrative de Yamoussoukro, le site prévu pour abriter les bâtiments administratifs dont le Palais présidentiel, Le siège du Parlement et du Senat ainsi que la Cité des Ambassadeurs. Là encore, la délégation du ministre se rend compte du morcellement irrégulier du terrain et des installations anarchiques.

Concerne les entrées Sud (en venant d'Abidjan ou de Zambakro), la délégation a été écœurée par l'insalubrité des espaces et des habitations autour de la Fondation, ainsi que le décor désolant offert par les garages, les stationnements anarchiques de camions et autres, à ces entrées tout comme aux abords de ces grandes artères.

Même décor d'insalubrité au centre-ville, notamment aux alentours des lacs. « Ces Lacs font partie des spécificités de Yamoussoukro. Bien traités et les abords nettoyés et entretenus, ils pourront servir de lieu de détente et de promenade de santé », a-t-il commenté.

« Au regard de ce que nous avons vu à savoir les chantiers dans la zone administrative, les réparations à faire pour la voirie, les solutions à trouver en ce qui concerne la salubrité, l'assainissement, le lotissement, l'urbanisation, etc. nous pensons qu'il faudra un véritable "Plan Marshall" pour Yamoussoukro.

Et le Chef de l'Etat, Son Excellence Alassane Ouattara, et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly sauront s'investir pour faire de Yamoussoukro cette grande et belle capitale pensée par le Président Félix Houphouët-Boigny », a promis François Amichia.

Une bonne nouvelle pour les autorités locales comme le Gouverneur du District Autonome de Yamoussoukro, Augustin Thiam qui s'est réjoui de pouvoir compter désormais sur des alliés de taille pour faire aboutir ses projets.

La visite de Yamoussoukro est la quatrième sortie qu'effectue le Ministre Amichia sur le terrain après celles d'Abidjan (Yopougon-Adjamé et Cocody), de Bingerville et de Grand-Bassam (les 17 et 18 janvier 2019), et la visite du Village d'Anono et de Tchagba-Les Oliviers, un gros quartier précaires entre Adjamé et Deux Plateaux (le 21 février).