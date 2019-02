Maroc/Sénégal: Un Sénégalais au sifflet dans le championnat national, une première!

Le derby de l'Oriental entre le Mouloudia d'Oujda et la Renaissance de Berkane au titre de la 16ème journée du championnat du Maroc joué mercredi dernier (20 février) a été officié par un arbitre sénégalais.

Une première ! Jusqu'à présent seul des arbitres d'Afrique du Nord y sont conviés, mais la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) a cette fois-ci jeté son dévolu sur un arbitre subsaharien, le Sénégalais Maguette Ndiaye. Celui-ci est de fait rentré dans l'histoire du football marocain.

Maguette Ndiaye n'est pas n'importe qui. Il a usé son sifflet dans les stades et se présente comme l'un des meilleurs du continent actuellement.

A son actif de nombreux matchs internationaux et on ne le connait que trop bien au Maroc pour avoir officié le mach amical entre le Maroc et l'Ouzbékistan, le Maroc contre la Tunisie au CHAN 2018, la finale aller de la Coupe de la CAF 2018 entre le Raja de Casablanca et l'AS Vita Club, Wydad de Casablanca contre l'Asec Mimosas en phase de poules de la Ligue des Champions CAF 2018.

L'ouverture sur l'arbitrage d'autres régions vient en déclinaison de la stratégie de la FRMF en matière de coopération avec les fédérations du continent, dans sa politique Sud-Sud portant le slogan « Win-Win ».

La FRMF s'est mise au diapason de cette politique et a entrepris un certain nombre d'actions dont la signature de plus de 34 conventions de partenariat avec d'autres fédérations africaines dans plusieurs domaines.

C'est ainsi que Rabat a abrité deux symposiums à l'initiative de la Confédération Africaine de Football (CAF) sur la vision future du football africain et sur le football féminin.

D'un autre côté, le timing de la désignation du trio arbitral sénégalais n'est pas fortuit. La décision est prise à un moment où la contestation ne cesse de grandir au gré des matches contre les arbitres du championnat marocain, contestations accompagnées parfois d'actes antisportifs des joueurs et dirigeants et de fanatisme des supporters.

Ainsi la Fédération marocaine a préféré placer ce classico de l'Oriental sous le signe de la neutralité arbitrale en faisant appel à Maguette Ndiaye, d'autant que l'AS Berkane est l'équipe du président de la FRMF, Faouzi Lekjaa.

Maguette Ndiaye a été égal à lui-même et aiguillé avec assurance une embarcation tanguant sous l'impulsion de la rivalité entre les protagonistes aussi bien sur l'aire de jeu que dans les gradins.