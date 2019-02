Angola: Plus de 600 affaires de corruption dans le PGR

Luanda — Au moins 604 procès, impliquant principalement des gestionnaires publics et des acteurs politiques, soupçonnés de corruption et de détournement de fonds, sont examinés par la Direction nationale de la prévention et de la lutte contre la corruption (DNPCC).

Sur ce nombre, 190 sont en phase d'enquête pour la détermination des preuves en matière pénale et des procédures ultérieures (enquête préalable), a expliqué Inocência Pinto lors d'une interview exclusive accordée à l'Angop.

Selon le magistrat, la capitale angolaise (Luanda) figure en tête de liste avec plus de 220 affaires, dont 102 procès sont en analyse à la DNPCC et 14 en enquête préparatoire, menée par le Service des enquêtes criminelles du Luanda.

De même, la Direction nationale des enquêtes et actions pénales (DNIAP) a enquêté sur 101 affaires pénales concernant la corruption active et passive, telles que le trafic d'influence, le versement indu d'avantages et d'autres malversations.

"En plus de ces crimes de corruption, nous en avons d'autres commis par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions, tel est le cas de détournement de fonds", a-t-elle expliqué.

En ce qui concerne les affaires médiatiques, le juge a dit que le Bureau du procureur général de la République (PGR, sigle) a décidé le renvoi en justice, dans les 10 prochains jours, l'affaire de l'ancien président du Fonds souverain de l'Angola (FSDEA), José Filomeno dos Santos, et son partenaire Jean-Claude de Morais Bastos.

L'ancien président du conseil d'administration du Fonds souverain de l'Angola est accusé d'association de malfaiteurs, de trafic d'influence et de blanchiment d'argent, des crimes qui auraient été commis durant son mandat en tête de ce fonds créé en 2012.

Elle a également évoqué les affaires contre l'ancien ministre des Transports, Augusto Tomás, contre les députés Higino Carneiro et Manuel Rabelais, et contre l'ancien secrétaire aux Affaires économiques du Président de la République, Sebastião Panzo, toutes en phase d'enquête.