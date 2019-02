Algérie: Messahel s'entretient à La Haye avec son homologue néerlandais

La Haye — Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s'est entretenu jeudi à La Haye avec son homologue néerlandais, Stef Blok, dans le cadre de la visite de travail qu'il effectue au Pays Bas.

L'entretien a porté sur les relations bilatérales et les voies et moyens de leur renforcement et diversification. Les deux ministres se sont félicités de la qualité des relations politiques et de la concertation bilatérale entre les deux pays sur les questions d'intérêt commun.

Concernant les relations économiques et commerciales, les deux parties ont procédé à une évaluation de l'état de mise en œuvre des actions de la coopération bilatérale, notamment à la lumière des résultats de la commission mixte de coopération économique et technique, tenue le 9 mai dernier à Alger, sous la co-présidence des deux ministres.

Dans ce cadre, les deux ministres sont convenus de poursuivre et de renforcer la coopération bilatérale et de l'étendre à de nouveaux domaines prometteurs dont le tourisme et l'agriculture.

La coopération dans le domaine de la formation a également été largement débattue par les deux parties qui se sont félicitées du niveau atteint dans ce cadre.

L'entretien a également été l'occasion pour les deux ministres de procéder à un échange de vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun.

Ils ont ainsi évoqué "la situation dans leurs régions respectives, les situations de crises et de conflits notamment au Mali, en Libye et au Sahara occidental ainsi que les menaces liées au terrorisme, à la radicalisation, au crime organisé et à l'immigration clandestine".

Au terme des entretiens, les deux ministres sont convenus de poursuivre leurs efforts communs à l'effet de "soutenir la dynamique actuelle que connaissent les relations algéro-néerlandaises".