Algérie: CNAC/Tébessa - Financement de plus de 210 projets en 2018

Tebessa — Au total, 215 projets ont été financés par l'antenne locale de la Caisse nationale d'assurance chômage (CNAC) au cours de l'année 2018, a indiqué le directeur de ce dispositif d'aide à l'emploi, Mourad Zemal.

Le même responsable a précisé, lors d'une conférence de presse tenue jeudi à la maison de la presse Malek Bennabi, que ce chiffre représente le nombre de micro-entreprises concrétisées au cours de l'année 2018 et financées par la CNAC-Tébessa, détaillant que sur ce nombre, 185 entreprises sont versées dans le secteur de l'agriculture, représentant un taux de 92,5%.

Ces micro-entreprises ont contribué à la création de 496 postes d'emploi durant la même période, a fait savoir le même responsable, mettant en exergue l'apport de ces petites entreprises dans le développement local et national, et la création de nouveaux emplois dans divers secteurs.

Depuis son lancement à Tébessa en 2005, l'antenne locale de la CNAC a reçu 8798 dossiers de demandes de financement des projets dont 639 dossiers déposés par des femmes, a révélé M. Zemmal, ajoutant que 3106 projets ont été financés dans cette wilaya frontalière par la CNAC, permettant la création de 5 997 postes d'emploi.

La même source a aussi relevé que le secteur de l'agriculture a enregistré une "évolution" en matière d'affluence et demande de financement des projets, et la création de nouvelles micro-entreprises, par le financement de 369 projets, dont 253 dans le domaine de l'élevage ovin.

De plus, 653 projets ont été financés par ce dispositif d'aide dans le secteur des services, a fait savoir le responsable, tandis que 200 entreprises ont été créées dans le domaine de l'industrie et 183 dans le secteur du bâtiment, travaux publics et hydraulique (BTH).

Pour la maintenance et l'hydraulique, respectivement 7 et 3 projets ont été créés à Tébessa, a-t-il ajouté, indiquant que le même dispositif d'aide à l'emploi a validé 13 projets de dans des fonctions libérales.

En outre, et dans le but d'accompagner les jeunes après l'octroi des crédits et la réalisation de leurs projets, la CNAC de Tébessa a effectuée des visites de contrôle sur terrain et recensée 2787 entreprises existantes, dont 1989 en activité, sur un total de 3106 financées, a déclaré le même responsable.

M.Zemal a indiqué que l'antenne locale de la CNAC oeuvre, dans le cadre de la stratégie de soutien à la croissance économique, en collaboration avec les banques de la wilaya, pour permettre aux jeunes porteurs de projets, âgés entre 30 et 55 ans, de créer leurs propres micro-entreprises dans divers secteurs.