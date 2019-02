Algérie: La raffinerie de Sidi R'cine (Baraki) renforcera les capacités de production nationale

Alger — Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a affirmé, jeudi à Alger, que la remise en service de la raffinerie de Sidi R'cine (Baraki) à Alger renforcera les capacités nationales de production de produits pétroliers raffinés, notamment l'essence et le mazout, et permettra de réduire la facture d'importation avec des perspectives d'exportation.

La modernisation de cette usine suivant les normes internationales de qualité et de sécurité permettra d'augmenter sa capacité de production pour atteindre 3,645 millions de tonnes par an, soit une hausse de 35% par rapport à avant sa réhabilitation, a indiqué le ministre lors de la cérémonie d'inauguration.

Rappelant les différentes réalisations accomplies dans le secteur de l'Energie à la faveur du programme du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour le renforcement de la sécurité énergétique en Algérie et la diversification de ses ressources, y compris les énergies renouvelables, M. Bedoui a salué les efforts déployés, particulièrement par les compagnies nationales, en matière de sensibilisation à l'importance de la rationalisation de la consommation énergétique. "Des valeurs à ancrer dans les esprits, notamment de nos enfants parmi la génération montante", a-t-il insisté.

"Nous pouvons être fiers des réalisations du géant Sonatrach, en Algérie et dans le continent africain grâce au soutien constant du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, à notre entreprise nationale et l'ouverture de perspectives pour elle à l'étranger", a affirmé le ministre mettant en avant "l'apport des compétences nationales sur lesquelles elle s'appuie parmi les diplômées de nos universités et instituts, qui ont démontré haut la main le génie du jeune algérien pour atteindre ses objectifs, quelles que soient les circonstances et les difficultés, et comment pourrait-il en être autrement alors qu'ils sont les petits-enfants de ceux qui ont déclenché la plus glorieuse Révolution de notre histoire contemporaine", a dit M. Bedoui.

Soulignant "les sauts qualitatifs opérés par l'Algérie sous la conduite du Président Bouteflika dans tous les domaines, particulièrement en développement humain où notre pays occupe, désormais, des places avancées au niveau mondial et se place en tête au niveau régional", le ministre de l'Intérieur a précisé que cet exploit "loin d'être fortuit, est le fruit d'une stratégie intégrée, dont la priorité première était et demeure notre sécurité et notre stabilité".

"Après avoir déjoué les plans de hordes barbares et leurs soutiens de saper les fondements de l'Etat et mettre en échec les tentatives visant nos installations énergétiques stratégiques, l'Algérie est sortie encore plus forte de la crise" qu'elle a traversé, a soutenu M. Bedoui affirmant que "partant, ca ne sert à rien d'essayer de décourager les volontés et de semer le désespoir parmi nos jeunes".

"Nous sommes résolus à poursuivre le processus de construction et d'édification et nous ne permettrons à personne de nuire aux acquis que nous avons réalisés, génération après génération, au profit de tous nos citoyens", a-t-il mis en garde.

Revenant sur cette inauguration, le ministre a affirmé que la raffinerie de Sidi R'cine contribuera au renforcement du développement local au niveau de la commune de Baraki et sa périphérie, qualifiant cette réalisation de "signe fort de la révolution de développement que connait notre pays, notamment dans les régions ayant souffert des affres du terrorisme aveugle".

"Le sourire, la vie et l'espoir sont revenus, Dieu merci, et ce grâce à la Réconciliation nationale, soupape de sécurité de notre épanouissement et progrès aujourd'hui", a-t-il estimé.

Soulignant, également, que cette usine "contribuera à la consolidation de la dynamique de développement, sans précédent, que vit la capitale du pays et garantira son approvisionnent permanant en produis énergétiques, d'autant qu'elle s'apprête à réceptionner des infrastructures économiques stratégiques dans le cadre de la concrétisation de son Plan stratégique à l'horizon 2035, et sa promotion au niveau des grandes métropoles en termes de services intelligents et de qualité".

A ce propos, M. Bedoui a évoqué la nécessité d'adapter notre législation aux mutations que connaissent les grandes capitales du monde, annonçant que "le Statut particulier de la wilaya d'Alger verra le jour bientôt conformément à la vision du président de la République d'une capitale développée et intelligente".