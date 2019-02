Afrique: La CAF cherche preneur pour les droits TV de la CAN 2019

La CAF (Confédération Africaine de Football) a annoncé ce vendredi le lancement d'un « appel d'offres pour retenir la société qui sera en charge de gérer les droits TV en terrestre gratuit pour la zone subsaharienne de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations Total 2019« .

L'appel d'offres concerne aussi la CAN 2021 et ses éliminatoires, les éliminatoires de la CAN 2023, les CHAN 2020 et 2022, la CAN féminine 2020 et 2022, la CAN U23 2019, la CAN U20 2021 et 2023, la CAN U17 2021 et 2023, la CAN de Futsal 2020, la CAN de Beach Soccer 2020 et 2022, la Ligue des champions de la CAF pour la période 2019-2023, la Coupe de la Confédération pour la période 2019-2023 et la Supercoupe de la CAF pour la période 2020-2023.

Les sociétés intéressées ont jusqu'au 7 mars pour postuler.