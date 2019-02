Algérie: Colloque international Benhadouga - Appel à davantage d'ouverture sur le roman des jeunes auteurs

Bordj Bou Arreridj — Les participants au 16ème Colloque international Abdelhamid Benhadouga sur "le roman et les types de culture", clôturé jeudi à Bordj Bou Arreridj, ont appelé à davantage d'ouverture sur le roman des jeunes auteurs.

Tenue trois jours durant à l'université Bachir El-Ibrahimi, la rencontre a préconisé de centrer les thèmes des prochaines éditions sur des sujets délimités en rapport avec l'évolution de la littérature universelle et les intérêts du roman algérien.

La commission scientifique de la rencontre a recommandé aussi d'honorer le romancier Azzedine Djelaoudi pour les œuvres font désormais l'objet d'études critiques dans les universités algériennes et arabes ainsi que l'instauration d'un prix spécial du colloque, la distinction à chaque édition d'un écrivain arabe et l'invitation régulière de dramaturges et cinéastes.

Cette édition du colloque Benhadouga a connu la participation d'écrivains, de critiques et de traducteurs nationaux ainsi que de Tunisie, du Maroc, du Liban, de l'Irak, du Sultanat d'Oman, d'Espagne et d'Italie. Abdelhamid Benhadouga (1925/1996) l'un des plus célèbres auteurs algériens est connu pour être le pionnier du romain algérien d'expression arabe.

