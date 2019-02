Algérie: Escrime - Signature d'un protocole d'accord entre les fédérations algérienne et égyptienne

Alger — Les Fédérations algérienne et égyptienne d'escrime ont procédé ce jeudi à la salle Harcha (Alger) à la signature d'un protocole d'accord concernant la coopération et échange d'expériences entre les deux parties dans les domaines sportif et arbitral, en marge des championnats d'Afrique des jeunes catégories (minimes, cadets et juniors (garçons et filles) des trois armes (fleuret, sabre et épée).

Le président de la Fédération algérienne d'escrime (FAE), Raouf Bernaoui "s'est dit heureux de cet accord qui constitue une opportunité de consolider davantage les liens de fraternité entre les deux pays".

"Nous allons exploiter le goût de la victoire et la saine rivalité pour affermir ensemble, nos possibilités et améliorer notre niveau, à l'instar des différentes fédérations en Europe et en Asie" a ajouté le président de la FAE.

Selon Bernaoui, "étant donné que les deux pays sont les plus forts aux niveaux arabe et africain, cet accord est nécessaire pour œuvrer ensemble au service des jeunes, et les mener vers le haut niveau" et d'ajouter:" Nous allons unifier nos efforts et mobiliser tous nos moyens et nos expériences afin de pouvoir décrocher des médailles mondiales et aussi s'illustrer dans les grandes manifestations".

De son côté, le président de la Fédération égyptienne d'escrime, Abdelmoneim EL-Hocini a fait l'éloge de cet accord en déclarant: "Nous sommes fiers de la signature de cet accord important et fructueux, et nous voulons un partenariat gagnant-gagnant à travers lequel nous allons coopérer avec des instances arabes, africaines et internationales, surtout que l'Egypte dispose des champions bien côtés au niveau mondial, alors que l'Algérie compte des meilleurs éléments dans les catégories cadettes et juniors, raison pour laquelle nous voulons tirer profit de toutes ces choses en escrimes".

Le responsable égyptien estime qu'il y a "une planification stratégique entre les deux fédérations pour améliorer le niveau de l'escrime dans les deux pays et le niveau arabe en particulier".

Les deux parties ont convenu que "cet accord de partenariat se concrétise dans l'intérêt des deux pays".

La Fédération algérien avait, rappelle t-on, signé au mois de juillet dernier, un protocole d'accord similaire avec son homologue italienne, qui permet aux escrimeurs algériens de se rendre en Italie pour effectuer des préparations communes avec leurs homologues Italiens.

En outre, l'accord "algéro- italien" a une portée commerciale qui permet aux partenaires économiques des deux pays avec les deux instances sportives de travailler librement dans les deux pays".