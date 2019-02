Algérie: Récupération de 16 millions de dinars dérobés du complexe laitier de Birkhadem

Alger — Les services de la brigade mobile de la police judiciaire de Birkhadem (Alger) ont récupéré les 16 millions de dinars en liquide dérobés, samedi dernier, du complexe laitier à Birkhadem et arrêté trois individus impliqués dans cette affaire, a-t-on appris jeudi auprès du chef de la brigade, le Commissaire principal, Taleb Fouad.

"Suite à des informations faisant état d'un vol par effraction ayant ciblé le complexe laitier de Birkhadem, une enquête a été ouverte et a permis l'identification et l'arrestation en moins de 24 heures du principal mis en cause et de deux de ses acolytes, ainsi que la récupération des 16 millions de dinars dérobés au niveau du site", a indiqué le Commissaire principal, Taleb Fouad lors d'une conférence de presse au siège de la brigade.

Les mis en cause ont été arrêtés au niveau de Blida et Tipasa suite à l'extention des compétences et du mandat de perquisition, a souligné le Commissaire principal révélant que l'opération avait permis de récupérer le véhicule et outils utilisé dans l'opération de vol.