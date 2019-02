Madagascar: Un changement qui doit - Etre mené résolument

Lentement mais sûrement, le pouvoir prend en main les rouages d'une administration qui ne s'est pas encore totalement adaptée à la nouvelle politique, Cette emprise commence tout juste à se faire. .Les mesures prises dans ce sens se multiplient. Les changements de responsables ont débuté et ils vont continuer dans les temps à venir.

Un changement qui doit : être mené résolument

C'est une équipe soudée qui entoure le président Andry Rajoelina. Elle est composée de personnalités qui lui sont proches et en qui il a toute confiance. Il a eu le temps de les découvrir durant les mois qui ont précédé son élection. Et elles vont lui permettre de réaliser le programme qu'il a présenté durant la campagne électorale. La tâche est ardue, mais il est nécessaire de mettre en place une administration qui s'adapte à la politique du régime. Les ministres multiplient ces derniers temps les initiatives pour changer les habitudes de leurs collaborateurs. Les mesures prises sont fortement médiatisées et donnent l'impression d'un changement. La communication est bien faite, mais on ne pourra juger de leurs effets que sur le long terme.

Le cap doit donc être maintenu Des inflexions peuvent être opérées, mais elles ne doivent pas donner l'impression d'un retour en arrière. L'opinion, dans son ensemble, reste assez circonspecte. Elle ne manifeste ni enthousiasme ni hostilité devant les décisions qui sont prises. Elle convient que le régime n'est en place que depuis un mois et qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions sur son efficacité. Le président de la république en est conscient et il a lors de la nomination des membres du gouvernement parlé d'une évaluation du travail de chaque département ministériel au bout d'un certain temps. On sera donc vite fixé. Les citoyens demandent des résultats. Le changement promis doit être mené résolument.