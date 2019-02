Angola: Luanda aura une couverture de transport de 80% d'ici 2030

Luanda — Quatre-vingt pour cent de la population de Luanda aura facilement accès aux transports en commun d'ici 2030, grâce à la construction de 207 km (KM) de ligne ferrée de systèmes entièrement séparés et de 317 km.

L'information a été avancée vendredi par l'ingénieur Neusa Inglês, du ministère de l'Aménagement du Territoire et Habitat, lorsqu'elle présentait le thème "Le plan du directeur général de Luanda en tant qu'instrument de soutien à la mobilité urbaine" lors de la 1ère Conférence internationale sur la mobilité qui s'est tenue dans la capitale du pays. Selon l'ingénieur, la mise en œuvre du Plan directeur général de Luanda (PDGL) 2015/2030 permettra la construction d'une ligne de 207 km pour le train de banlieue et de 44 km pour le train à grande vitesse, dans le but de réduire la pression automobile sur le futur réseau routier, en éliminant jusqu'à 40% des trajets qui seraient autrement effectués par des véhicules privés.

Elle a ajouté que, dans le cadre du PDGL, plus de cinq millions de déplacements quotidiens seraient assurés par un système de transport en commun formel et intégré à plusieurs niveaux.

En 2015, lorsque l'étude a été réalisée, le trafic à Luanda était de 7,6 kilomètres à l'heure (km / h), avec un parc automobile d'au moins 455 000 voitures. D'ici 2030, il est prévu une augmentation de 400% en termes de flotte automobile et atteindre une vitesse moyenne de 29 km / h.

Selon l'étude, la part modale équilibrée pour l'avenir représentera 29% des déplacements en véhicule privé, contre 18% en 2015, les transports en commun atteindront 34% d'ici 2030, contre 22% actuellement et les déplacements non motorisés chuteront à 37%, en 2030 contre les 60% actuels.

Le réseau relié aux connecteurs est-ouest et nord-sud pour une expansion urbaine équilibrée et réglementée permettra la construction et l'amélioration de 500 km de routes principales, de 1 050 km de routes secondaires et de 1210 km de routes tertiaires

La perspective est d'ouvrir de nouvelles lignes pour le transport maritime de passagers sur des catamarans, des corridors ferroviaires (autoroute ferroviaire, corridor ferroviaire de Camama, duplication de la liaison ferroviaire Bungo-Catete, liaison ferroviaire Nord / Sud, future liaison ferroviaire au nouvel aéroport).

Le plan directeur de Luanda présente des stratégies et des directives pour le développement intégré basé sur le PDGML qui fournit des solutions d'accessibilité et d'amélioration pour la province de Luanda et le système de transport en commun.