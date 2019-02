Angola: Décès de l'ancien joueur de tennis Augusto Pinto "Ganino"

Luanda — L'ancien joueur de tennis angolais Augusto Pinto, dit "Ganino", est décédé ce vendredi à Luanda, victime de maladie, a appris l'Angop.

Ganino, âgé de 71 ans, était l'un des joueurs les plus performants du pays jusqu'aux années 1990, qui jusqu'à la date de sa mort, entraînait de nouveaux pratiquants au Club de Tennis de Luanda (CTL).

Sans préciser la maladie, la source du CTL a déclaré que le défunt faisait face à des problèmes de santé depuis un certain temps, ce qui l'empêchait d'exercer pleinement des activités.

Augusto Pinto a commencé à pratiquer le tennis avant l'indépendance nationale et s'est distingué dans les années 70, lorsqu'il a commencé à participer à des compétitions nationales et internationales, après avoir remporté, entre autres, quatre championnats provinciaux et six nationaux dans les années 80, représentant le Petro, l'ASA et la Sagrada Esperança de Lunda Norte.

Il a représenté le pays en 1988 aux championnats d'Afrique à Brazzaville, en République du Congo, en plus de tournois au Portugal (1982, 83 et 84) et au Cap-Vert, dans le cadre d'une compétition organisée en 1995 par les Pays africains de langue officielle portugaise (PALOP).