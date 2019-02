Cote d'Ivoire: Formation professionnalisée - Le tutorat, comme moyen pour l'insertion des jeunes diplômés

La 33è promotion des étudiants de la Maitrise des sciences et techniques comptables et financières a été reçue par leurs devanciers.

Les étudiants en Maîtrise des sciences et techniques comptables et financières (Mstcf) de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody ont procédé à leur traditionnelle cérémonie de tutorat, le 16 février 2019, dans un complexe hôtelier aux Deux Plateaux, Angré 8è tranche.

« Il s'agit de l'entrée officielle de la 33è promotion (25 étudiants dont 13 filles) dans la grande famille Mstcf fort de plus de 700 diplômés », a indiqué Ulrich Désiré Diby, président de la promotion. Avant d'ajouter: « nous n'avons aucun souci pour l'insertion professionnelle grâce à l'appui de nos aînés qui sont en activité. Et le tutorat fait que l'accès à l'emploi devient de plus en plus facile pour nous ».

Parrainant cet événement, Fabrice Cissé de la 18è promotion a insisté sur le fait que « la Mstcf est une prestigieuse école qui a produit beaucoup de cadres compétents. Et le monde du travail est très exigeant et rigoureux ». Le tutorat fait alors partie de l'option prise par cette école, depuis sa création, pour faciliter l'obtention de stages et emplois en entreprise.

Le parrain a par la suite invité ses jeunes frères à cultiver les vertus d'humilité. Car, dira-t-il, « ce n'est pas le diplôme qui fait l'homme mais l'homme qui fait le diplôme ». A sa suite, Carl Kindouli Ouattara, président de la 32è promotion, est revenu sur le fait que « nous sommes dans une filière qui s'est donnée pour principal objectif d'être le leader en matière de formation aux études comptables et financières en Côte d'Ivoire ».

Cette cérémonie s'est achevée par une conférence prononcée par Martial Olivier Gui, directeur général d'Africa link capital, issu de la 20è promotion sur le thème: « La titrisation de créances, l'innovation en matière d'investissement et d'optimisation des performances financières dans l'Uemoa ». Il a défini la titrisation comme « un mécanisme ou un montage financier qui permet à une entité (une entreprise) de céder ses créances pour renforcer sa trésorerie. Ce qui permet à l'entreprise d'améliorer ses ratios de performance. »

Précisons que la Mstcf passera au niveau Master 2 à compter de la rentrée 2019-2020. Cette formation débouche au métier de l'expert-comptable, l'objectif principal. Ces diplômés exercent aussi les métiers d'auditeurs, de comptables, de directeurs administratifs et financiers, de contrôleurs de gestion, de fiscalistes, etc.