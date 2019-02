Ile Maurice: Différence de 16 kg d'héroïne - Aucune disparition, conclut Lam Shang Leen

«Les dispositions de la loi ont été strictement suivies par l'Exhibit Officer.» Le cabinet a pris note, ce vendredi 22 février, des conclusions du Fact-Finding Committee mis sur pied dans le sillage de la disparition de 16 kg d'héroïne sur les 135 kg retrouvés dans le port, en mars 2017.

«The provisions of section 58 of the Dangerous Drugs Act 2000 and Part VIII of the Police Standing Orders No. 138 have been scrupulously complied with by the designated Exhibit Officer", note le rapport. De plus, la traçabilité a été assurée au niveau de l'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU), au vu des documents produits tel l'Exhibit Register Book.

Le comité est d'avis que la différence de poids avec celle obtenue par l'ADSU, le 9 mars 2017, peut être mise sur compte de l'utilisation d'une balance de poche, dont la précision peut dépendre de la façon dont elle a été calibrée.

De plus, le comité est satisfait de la manière dont les pièces à conviction ont été sécurisées quand elles ont transité du terminal portuaire au quartier général de l'ADSU ainsi que la manière dont elles ont été scellées, conservées, transportées au Forensic Science Laboratory. Il n'y a eu aucune disparition d'héroïne.

En conséquent, le Fact-Finding Committee a recommandé une série de mesures pour éviter de telles incompréhensions à l'avenir. Le ministère de la Défense devra faire un suivi avec les partenaires concernés pour mettre ces recommandations en œuvre.

Ce Fact-Finding Committee était presidé par l'ex-juge Paul Lam Shang Leen.