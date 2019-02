Cote d'Ivoire: Financement de la recherche - Près de 60 millions F CFA octroyés à deux chercheurs ivoiriens

La coopération scientifique entre la Côte d'Ivoire et l'Ouganda est en train de se renforcer par la mise en œuvre de projets de recherche conjoints.

« Il est important que les chercheurs africains apprennent à travailler ensemble pour adresser les problèmes africains. Car, nos pays sont confrontés aux mêmes difficultés et il est judicieux de mobiliser nos intelligences pour trouver des solutions à ces difficultés ». Ces propos sont du secrétaire exécutif du Programme d'appui stratégique à la recherche scientifique (Pasres), Dr. Sangaré Yaya. C'était le 19 février, au siège de l'institution, sis au PK 24 à Adiopodoumé, à l'occasion de la programmation des résultats de l'appel à projets conjoints dans les domaines de l'agriculture et la santé en Côte d'Ivoire et en Ouganda.

« Nous sommes très heureux que la Côte d'Ivoire, à travers ces deux lauréats, soit honorée. Et pour le Pasres, la Côte d'Ivoire doit fonder son développement sur le savoir, la science et l'innovation (... )», a affirmé le directeur exécutif du Pasres. Avant d'annoncer: « les lauréats bénéficieront chacun de 50 000 dollars américains, soit près de 60 millions de francs Cfa ». Il a ajouté que « c'est la concrétisation de l'accord de partenariat entre le Pasres de la Côte d'Ivoire et le Conseil national ougandais pour la science et la technologie ». Cette initiative, faut-il le souligner, vise à favoriser la mobilité entre les chercheurs de l'Afrique de l'Ouest et ceux de l'Est.

Le premier projet sélectionné est: « Développement d'un système de surveillance en temps réel au champ des pathologies de la pyriculariose du riz en Côte d'Ivoire et en Ouganda ». Cette étude sera conduite par le Dr. Geoffroy Onaga et le Pr. Fatogoma Sorho sur une durée de douze mois. « Il consiste à développer un système de surveillance et de diagnostic en temps réel dans les champs en vue de déterminer les points critiques de la pathologie et intervenir dans la lutte contre la pyriculariose du riz. Nous allons en même temps développer des éléments qui vont permettre aux sélectionneurs à mettre au point des semences de riz résistantes à la pyriculariose. Car, cette maladie est la plus dévastatrice de la riziculture », a expliqué Pr. Sorho. Ce projet va aussi permettre la formation de deux étudiants qui devront soutenir des thèses de doctorat dans les deux pays.

Le deuxième projet a pour thème: « Étude épidémiologique des maladies virales de l'igname en Côte d'Ivoire et en Ouganda ». Il sera également conduit sur douze mois par les Dr. Titus Alicai et Justin Pita. Ces deux chercheurs devront mener des études pour déceler les maux qui entravent à la bonne production de l'igname. « En connaissant mieux ces virus, on peut mieux lutter contre eux parce qu'ils détruisent plus de 50% la production de l'igname dans nos pays», a laissé entendre Dr. Justin Pita. Qui est par ailleurs le directeur exécutif de Wave (West african virus epidemiology) en Côte d'Ivoire.

Au terme de cette cérémonie, le Pr. Biaka Zasseli du Pares a manifesté une réelle satisfaction pour la mise en œuvre de ces projets conjoints. Car, selon lui, « c'est une nouvelle culture scientifique qui est en train de se mettre en place. Et les Ivoiriens se hissent de plus en plus dans la compétition internationale en matière de recherche ».