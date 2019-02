Madagascar: Gouvernorats de région - Les futurs gouverneurs assistés des directeurs généraux

L'abrogation de la nomination des 22 Chefs de région conduira inéluctablement à la nomination des 23 gouverneurs régionaux.

Le nouveau régime commence à placer ses représentants au niveau territorial. Le Conseil des Ministres d'avant-hier a abrogé la nomination des 22 chefs de région. Le même Conseil des ministres a nommé, sur proposition du ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation, six nouveaux Chefs de districts dont ceux d'Antsalova, de Betroka, de Befandriana Nord, d'Antanambao Manampotsy, de Manjakandriana et de Betafo ainsi qu'un préfet dont celui de Manakara. A l'allure où vont les choses, les 23 gouverneurs régionaux seront nommés d'ici peu.

L'organigramme qui circule depuis quelques jours dans les coulisses indique qu'un gouverneur régional aura un directeur de cabinet et assisté par un Directeur Général en charge des Services et quatre directeurs généraux adjoints. Le gouverneur régional sera doté d'une Inspection générale des services. Les quatre directeurs généraux adjoints sont respectivement en charge d'infrastructures et de cadre de vie, de développement économique, de formation emploi et développement ainsi que d'énergie, des transports et de désenclavement. Au moins trois directions sont rattachées à chaque direction générale adjointe.

Décentralisation des moyens. A voir l'organigramme du gouvernorat de région, ses tâches seraient lourdes. Le pouvoir central n'aura plus le monopole du développement économique du pays. On assistera à la décentralisation des décisions au niveau territorial. Reste à savoir si cette décentralisation des services et des compétences sera accompagnée d'une décentralisation des moyens. Car il faut des moyens conséquents pour que toutes ces structures du gouvernorat de région puissent non seulement fonctionner, mais aussi et surtout investir dans des projets structurants.

Le président de la République Andry Rajoelina a maintes fois réitéré que les gouvernorats de région auront un rôle plutôt économique. Ils seront ainsi dotés des gros budgets d'investissement. En tout cas, l'époque des 22 régions va être révolue. A en croire le vice-président de la CENI Thierry Rakotonarivo, la mise en place des 23 gouvernorats de région et la nomination des 23 gouverneurs ne passeront pas nécessairement par la révision de l'actuelle Constitution.