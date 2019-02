Soudan: Dirdiri reçoit le président du Parlement centrafricain

Khartoum — Le ministre des Affaires étrangères, Dr. Dirdiri Mohamed Ahmed a reçu jeudi au ministère des Affaires étrangères le président du Parlement centrafricain M. Haj Mosa Ngon et la délégation qui l'accompagnait, dans laquelle il a remercié le gouvernement soudanais d'avoir organisé avec succès les récentes négociations de paix qui visaient à briser la fracture entre les belligérants du conflit en République centrafricaine-RCA.

Le président du Parlement centrafricain a déclaré que son pays avait commencé à promulguer les lois qui mettaient en vigueur l'accord de paix. La délégation a visite l'assemblée nationale et a convenu de signer un accord de jumelage et de coopération entre l'assemblée nationale et le Parlement centrafricain. Haj Mosa a examiné l'espoir que le Soudan poursuivrait ses efforts pour promouvoir l'accord de paix en tant que garant et accepté pour toutes les parties.

Pour sa part Dr. Dirdiri a présenté un éclairage sur les efforts du Soudan pour restaurer la paix dans la de la RCA, soulignant que de nombreux obstacles avaient été surmontés grâce à la confiance du président Touadéra, de tous les groupes armés et du peuple centrafricain confiée au Soudan. Dirdiri a ajouté que la sécurité et la stabilité de la République centrafricaine sont importantes pour les pays voisins dans la région et sont favorables au développement et à la prospérité de la RCA. Osmn