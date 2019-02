Mali: Programme de Développement Durable du Delta Intérieur du Niger - Sur les 35 activités planifiées 25 ont été réalisées au pays

Le Programme de Développement Durable du Delta Intérieur du Niger-PDD-DIN phase II- a, au titre de l'année 2018, réalisé les activités relevant du cadre institutionnel de gestion et du cadre logique assortis d'un plan de travail allant de septembre à décembre 2018.

Sur les trente-cinq activités programmées dans ledit plan de travail, vingt-cinq ont été réalisées. Le PDD-DIN établit un lien entre la protection de l'environnement et la production en tenant compte du genre et de l'équité sociale. La pression exercée sur les ressources naturelles (eau, sol, végétation, poissons, oiseaux d'eau et la faune aquatique) par l'homme et les animaux ont provoqué une forte dégradation du potentiel agro-sylvo-pastoral du delta intérieur du Niger. C'est pourquoi, le PDD-DIN sert d'interface entre l'État et le Royaume de Suède, le Mali et les acteurs intervenants dans la zone du DIN pour assurer la conservation des ressources naturelles, de la biodiversité et de lutter contre la pauvreté.

Les principales activités du DIN sont, entre autres, l'agriculture, l'exploitation forestière, l'élevage et la pêche.

Concernant le cadre institutionnel de gestion du PDD-DIN phase II, l'unité de Coordination du PDD-DIN sous la conduite du coordinateur national monsieur Hamadoun Ousmane SIDIBÉ a procédé à la mise en place de la majeure partie de l'équipe de gestion du PDD-DIN phase II, à l'élaboration du manuel de procédures administrative, financière et comptable avec l'expertise du bureau d'études Brysla Audit et Finance, la multiplication du document du Schéma d'Aménagement et de Développement Durable du DIN, l'organisation de l'atelier de formation sur la GAR et la révision du cadre logistique du PDD-DIN phase II, le lancement du PDD-DIN phase II, la tenue de la première session du comité de pilotage du PDD-DIN phase II, l'actualisation de la stratégie de communication et de son plan d'action ; l'élaboration du manuel de suivi-évaluation et la tenue d'un atelier de réflexion sur la stratégie d'intervention du PDD-DIN dans un contexte d'insécurité. A ceux-ci s'ajoutent la rénovation des bâtiments et la dotation en matériels et équipements de travail pour le PDD-DIN.

Le Programme de Développement Durable du Delta Intérieur du Niger (PDD-DIN) Phase II vise à : «Contribuer au développement durable du DIN à travers une Vision partagée et une approche concertée de lutte contre la pauvreté des hommes et des femmes du Delta dans un contexte de changement climatique».

Les bénéficiaires du Programme sont les hommes et les femmes des Cercles de Ké - Macina dans la Région de Ségou, Djenné, Youwarou, Ténenkou, et Mopti dans la Région de Mopti, Diré, Goundam et Niafunké dans la Région de Tombouctou. Autrement dit, le PDD-DIN intervient dans 03 régions, 08 Cercles et 89 Communes, pour une population totale de 1.521.274 habitants, dont 750 244 hommes et 771 030 femmes.