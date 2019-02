Cote d'Ivoire: Journée d'Excellence - L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire célèbre ses meilleurs étudiants

L'Université virtuelle de Côte d'Ivoire (Uvci), spécialisée dans la formation à distance grâce à l'informatique et à la science du numérique, a célébré, le 20 février, ses meilleurs étudiants de l'année académique 2017-2018.

Pour cette deuxième édition de la journée d'Excellence et de Promotion de l'Etudiant dans le numérique (Jepen), placée sous le parrainage du directeur général du trésor, Jacques Assahoré, c'est plus d'une trentaine de lauréats en licence 1 et licence 2 qui ont été distingués dans six spécialités, à savoir la Base de Données, la Communication Digitale; le Développement d'Applications et e-Services, le e-Commerce et Marketing Digital, les Multimédia et Arts Numériques et dans les Réseaux et sécurité Informatique. Ces lauréats ont reçu, en plus des diplômes d'encouragement et trophées offerts par la direction de l'établissement, plusieurs autres lots du parrain.

Selon le directeur des affaires académiques et pédagogiques de cette Université, le professeur Fernand Kouamé, la proximité qu'offre son institution aux apprenants par le biais du numérique, donne des résultats encourageants qui "démontrent bien", souligne-t-il, "qu'on peut étudier en étant à la maison". « On peut être à Korhogo, à Katiola, à Man, partout sur le territoire national et suivre nos cours, si l'on a accès à l'Internet », a-t-il déclaré, saluant l'avènement de ce nouvel outil dans la formation. « Le numérique est une réussite dans la formation. Avec lui, l'Université virtuelle qui a des antennes dans toutes les universités publiques de Côte d'Ivoire, permet aux étudiants de suivre les cours mais aussi de vaquer à d'autres occupations », a-t-il indiqué.

Selon le parrain de cette promotion académique, l'Excellence, partout où elle est célébrée, doit être encouragé. C'est pourquoi, il a accepté d'être présent. « Je suis là parce qu'il s'agit de célébrer l'Excellence », a déclaré Jacques Assahoré. Il a aussi invité tous les services publics à migrer vers le numérique qui, selon lui, est la clé de modernisation du secteur de l'emploi. Engagé dans un partenariat de renforcement des capacités des agents de son institution avec l'Université Virtuelle, le directeur général du trésor a offert 10 stages aux étudiants de cette promotion.