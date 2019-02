Cote d'Ivoire: SIA 2019 - Le pays va valoriser ses potentialités agricoles à Paris

La 56e édition du Salon international de l'agriculture (Sia) de Paris s'ouvre, aujourd'hui, dans la capitale française.

A la tête d'une forte délégation, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafowa Coulibaly, comme c'est désormais la coutume, va prendre part à la 56e édition du Salon international de l'agriculture de Paris (Sia 2019) qui se tiendra du 23 février au 3 mars prochain à la Porte de Versailles.

Autour du thème principal : « Les femmes, des hommes, des talents ». Pour les organisateurs de cette édition du Salon, l'objectif est clair : faire la part belle aux femmes et aux hommes qui développent et mettent leurs talents au service de l'alimentation des citoyens. « A travers l'agriculture, ils construisent et entretiennent l'écosystème, domestiquent des espèces animales, produisent des matières premières naturelles et transmettent des valeurs. L'agriculture nécessite de la part de ceux qui font preuve d'un grand savoir-faire, le sens de l'adaptation et la créativité », a expliqué Jean Luc Poulain, président du Sia 2019.

En cohérence avec cet objectif, la Côte d'Ivoire, qui prendra une part active à cette grand-messe agricole, a décidé de mettre un point d'honneur à la valorisation de ses potentialités agricoles à travers les coopératives. Qui, faut-il le souligner, sont constituées d'hommes et de femmes qui, par leurs actions quotidiennes, ont porté le pays au rang des nations qui comptent dans le secteur agricole. Ils sont, par ricochet, des acteurs majeurs dans la réduction de la pauvreté et l'atteinte de la sécurité alimentaire.

« Nous voulons encourager les producteurs à apporter de la plus-value à leur production, en rendant davantage dynamiques leurs coopératives. Ils auront l'occasion de proposer aux visiteurs des produits agricoles locaux transformés. Ce sera une occasion pour eux également de partager leurs expériences avec leurs homologues d'autres pays. Nous partons pour faire la promotion des potentialités agricoles, montrer ce qu'on peut faire», fait savoir Dosso Koné Bathiné, conseillère technique chargée de la Communication et de la Promotion agricole. La participation de la Côte d'Ivoire sera aussi marquée par la présence des structures sous tutelle, telles que le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricoles (Firca), la Chambre nationale de l'agriculture, le Conseil du Café-Cacao (Ccc), l'Agence foncière rurale (Afor), etc. Une occasion pour eux de prospecter pour élargir leur éventail de partenaires et leurs sources de financement.

Sara 2019, en vedette

L'autre enjeu de la participation de la Côte d'Ivoire au Sia 2019 est la valorisation et la promotion du Salon de l'agriculture et des ressources animales (Sara). Sa 5e édition est prévue du 22 novembre au 1er décembre 2019 au Parc des expositions d'Abidjan. Avec pour thème : « Agriculture intelligente et innovations technologiques : quelles perspectives pour l'agriculture ivoirienne ». La France en est le pays invité d'honneur. Il s'agira donc pour le ministre Sangafowa Coulibaly de mobiliser les acteurs du secteur agricole français, à prendre une part très active à ce rendez-vous agricole, de vendre les potentialités agricoles ivoiriennes aux 700 000 visiteurs attendus pendant les neuf jours que durera le Salon. Et d'encourager les partenariats public-privé en vue d'accroître les investissements dans le secteur agricole. Et comme moyen de lobbying, Sangafowa Coulibaly co-animera une conférence avec Didier Guillaume, ministre français de l'Agriculture et de l'Alimentation sur la coopération entre la France et la Côte d'Ivoire en matière agricole. Ce, en présence des investisseurs privés, des décideurs français, des bailleurs de fonds, etc.

A noter que plusieurs thèmes seront développés par la délégation ivoirienne. Entre autres : La filière riz, quelles opportunités d'investissement, le modèle de financement pérenne des prestations de services agricoles : Le cas du Firca, les enjeux de la politique foncière rurale de la Côte d'Ivoire.