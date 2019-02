Cote d'Ivoire: Action sociale - L'Epp Bananier de la Palmeraie équipée par Priscilla Gnéto

Fière de ses origines et en dépit de ses engagements sportifs et professionnels, Priscilla Gnéto a décidé d'œuvrer en faveur du développement en Côte d'Ivoire du judo, le sport qu'elle pratique depuis 17 ans. Mais également de s'engager à fond dans les actions sociales sur sa terre natale.

La vice-championne du monde 2018 de Judo avec l'équipe de France est à Abidjan depuis quelques jours, avec ses partenaires, pour joindre l'acte à cette noble intention qu'elle nourrit depuis quelque temps. Et c'est l'Epp Bananier, sis à la Riviera-Palmeraie, qui a l'honneur de bénéficier en premier de la bienveillance de la sportive.

L'Epp Bananier est une école de fortune dédiée aux enfants de familles économiquement faibles. Tenue depuis 2011 par un certain Sidibé Africa, un enseignant nigérien à la retraite, cette école compte 160 élèves. Elle souffre sérieusement d'équipements de base dont l'électricité.

Avec son partenaire Zola by Edf, structure spécialisée dans la fourniture d'électricité, Priscilla Gnéto a apporté à l'établissement plusieurs kits solaires. Le don de la sportive comportait aussi des vivres, des vaisselles ainsi que des tables et des chaises. Toutes choses qui n'ont pas laissé indifférents les responsables de l'école. « Nous croyons que c'est Dieu qui vous a inspiré cette idée. Tous ces enfants ici, devant vous et nous vous remercions du fond du cœur », a réagi le fondateur, Sidibé Africa, très ému. Priscilla l'était également. « Je suis très heureuse de voir tous ces enfants en joie. Le judo m'a permis de vivre de belles choses et surtout m'a inculqué des valeurs que sont l'amitié, le courage, la solidarité et le partage, et que j'engage à faire valoir dans mon pays », s'est réjouie Priscilla Gnéto.

Dans cette nouvelle aventure, pour le moins humaine, la championne d'Europe 2017 a l'honneur d'être accompagnée par de grosses structures nationales et internationales que sont l'Agence Sicom, la Chambre de commerce et d'industrie France Côte d'Ivoire, Edf et la Fédération ivoirienne de judo (Fij). Ils étaient tous présents autour d'elle lors de la visite de l'Epp Bananier. Dans l'après-midi, la délégation était encore au Judo club de la Riviera 2. Où Priscilla a concrétisé son intention de parrainage par la signature d'un accord qui permettra de mobiliser des partenaires pour la rénovation du club.

Priscilla Gnéto, 27 ans, fille de l'ancien footballeur international Constant Gnéto Kpassagnon, veut donc se servir de sa notoriété pour contribuer, avec des partenaires économiques, au développement du judo En Côte d'Ivoire et mener les actions sociales.