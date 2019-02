Cote d'Ivoire: Budget 2018 - Le programme d'actions stratégiques réalisé à 96%

Un séminaire-bilan et perspectives s'est ouvert à Yamoussoukro depuis le 21 février 2019.

« La Direction générale du budget et des finances face au défi du basculement en mode budget programme ». C'est autour de ce thème que Traoré Seydou, directeur général du budget et des finances (Dgbf) et ses principaux collaborateurs sont réunis depuis le 21 février à l'hôtel des Parlementaires de Yamoussoukro. L'objectif est de faire leur auto bilan au titre de l'exercice 2018 et envisager les perspectives d'actions pour l'exercice 2019 en cours.

À l'effet donc de contribuer à l'atteinte des objectifs, le séminaire bilan 2018 et perspectives 2019 va s'articuler autour de trois thématiques. À savoir le passage en mode budget programme, les fonctionnalités des deux modules précités et les innovations dans la préparation du budget de l'État et la gestion du patrimoine de l'État en mode budget programme.

En termes de bilan de l'exercice passé, le patron de la Dgbf a révélé que la quasi-totalité des objectifs assignés ont été atteints, avec un taux de réalisation satisfaisant de plus de 96% des activités du Pas. Quant au déficit budgétaire, il a pu être contenu dans la limite de 4% du Pib, comme conclu dans le cadre du Programme économique et financier (Pef).

Selon Traoré Seydou, ce séminaire s'inscrit donc dans la volonté du gouvernement de s'engager résolument dans la mise en œuvre effective du budget programme, conformément aux directives de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa).

En ce qui concerne le défi du basculement en mode budget programme, Traoré Seydou a souligné que le budget de l'État au titre de 2019 a été préparé sous la forme de "budget moyens" et présenté à titre expérimental, sous la forme de "budget programme", pour l'ensemble des institutions et ministères. Et ce, conformément au calendrier de basculement progressif au budget programme.

Traoré Seydou est revenu sur le budget 2019, expliquant qu'il a été élaboré et déposé à l'Assemblée nationale dans le strict respect des délais constitutionnels. Puis de se satisfaire qu'après son adoption et sa promulgation par le Président de la république, il a été mis en ligne le 7 janvier 2019. « Ce qui constitue une performance dans la gestion des finances publiques de notre pays », s'est réjoui Traoré Seydou, avant de saluer le soutien inestimable de sa tutelle et de féliciter l'ensemble de ses collaborateurs pour le travail de qualité abattu en 2018. Il a, en outre, expliqué que ce résultat a pu être obtenu grâce, notamment, au renforcement de la discipline et du bon suivi de l'exécution du budget.

En 2020, il a révélé que le budget de l'État sera préparé et exécuté en mode budget programme à travers le Système d'information budgétaire (Sib) dont le module dénommé « Élaboration des actes budgétaires » est déjà achevé. Et pour lequel le module dénommé « Exécution du budget de l'État » est en phase de tests fonctionnels depuis le 14 janvier 2019.

Pour Adams Sall, directeur de cabinet adjoint du Secrétariat d'État auprès du Premier ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l'État, ce séminaire vise à jeter les jalons de la grande réforme budgétaire. Car, selon lui, la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays membres de l'Uemoa, se prépare au basculement progressif au budget programme, dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme budgétaire entamée depuis la transposition des directives de l'Uemoa relatives au cadre harmonisé des finances publiques.

Aussi, a-t-il salué l'organisation de ce séminaire qui va permettre de faire le point de la mise en œuvre de la réforme budgétaire, à l'effet de mieux aborder les défis futurs, en vue d'une meilleure conduite de cette importante activité qui figure en bonne place dans le Plan d'actions prioritaires du gouvernement.