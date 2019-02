Madagascar: Assainissement du centre-ville - Les usagers s'attendent à un léger mieux après le « déblayage »

L'opération de « déblayage » n'est pas passée inaperçue à Analakely où, depuis quelques jours, l'espace est plus dégagé.

Depuis le début de la semaine, les véhicules hors d'usage, ainsi que les véhicules de restauration rapide et les voitures à vendre ont été délogés de leurs emplacements. Il en était de même pour les voitures légères ou utilitaires en stationnement prolongé pour diverses raisons. Tel était le cas pour les voitures utilisées pour l'exercice d'activités informelles ou non comme la réparation de téléphones portables, l'achat de bijoux en or, etc... Une dizaine de véhicules ont ainsi été mis en fourrières ou immobilisés.

Marchands des rues. Quelques temps auparavant, les marchands des rues ont également été délogés de la rue longeant les pavillons et le Tranompokonolona Analakely. Depuis quelques jours, cette rue est nettement dégagée, permettant aux véhicules de circuler beaucoup plus facilement, d'autant plus que l'arrêt de taxi-be à la bifurcation vers les pavillons, a été transféré plusieurs dizaines de mètres plus loin.

Victimes. Ces nouveaux aménagements et assainissements d'Analakely ont visiblement plu à une grande partie des usagers des rues de ce quartier du centre-ville, car ils permettent un accès plus facile aux espaces de stationnement payants et une certaine fluidité de la circulation à certains endroits. Face aux scènes d'immobilisation des véhicules par les agents en charge de cette tâche, les passants n'ont pas manqué de manifester leur satisfaction, comme ce témoin qui s'est félicité, hier, de voir l'espace « débarrassé des occupations parfois abusives au détriment des simples usagers » qui peinent à trouver des espaces de stationnements, même payants, à Analakely. Si les simples usagers apprécient l'initiative, celle-ci n'a pas manqué de faire grincer des dents du côté des occupants délogés, s'estimant lésés et victimes de la mesure.