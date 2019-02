Madagascar: Secteur du BTP - Participation du secteur privé et des bailleurs pour équiper l'ESPA

Trois salles de laboratoires ont été inaugurées à l'ESPA (Ecole Supérieure Polytechnique d'Antananarivo). Ces salles ont été réhabilitées, équipées et dotées de matériels de pointe dans le cadre du projet FORMAPRO-BTP, visant à la modernisation des dispositifs de formation dans le secteur du BTP.

Une cérémonie s'est tenue le 19 février dernier, en présence du ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESUPRES) , et du premier conseiller de l'Ambassade de France à Madagascar. D'après les explications, la Mention BTP au sein de l'ESPA a établi un Projet d'Etablissement (PE) s'étalant sur cinq ans, en se fondant sur les besoins de remise à niveau des méthodologies et moyens pédagogiques ; le désir de rehausser la présence et la visibilité de l'école, dans le milieu professionnel par le renforcement des ingénieurs et techniciens de l'école, ainsi que dans le secteur de la recherche, le désir d'élargir les partenariats nationaux et internationaux, collaborations et activités avec les entités intervenant dans le secteur du BTP ; et la nécessité de nouvelles technologies et de professionnalisation des formations suivant le système Licence-Master-Doctorat (LMD).

Financement. L'AFD (Agence française de développement), en collaboration avec le Centre National Emploi Formation-CNEF BTP, a appuyé et approuvé les visions et les objectifs de l'ESPA BTP, et a financé généreusement plusieurs volets de réalisation du PE. Pour un montant de 120 millions d'Ariary, soit 30,000 Euros, cet appui a permis de doter les trois laboratoires, d'équipements modernes, et d'acquérir des logiciels spécialisés pour un montant de 1,04 milliards d'Ariary. Selon les initiateurs du projet, ces réalisations sont le fruit d'un partenariat renforcé avec le secteur privé (Syndicat des Entrepreneurs du BTP - SEBTP et de la Fédération des Petites et Moyennes Entreprises du BTP) et plusieurs institutions, dont l'Institut Supérieur de Technologie d'Antananarivo (IST-t), et l'ESPA, qui se mobilisent pour créer une plateforme d'information et de collaboration interprofessionnelle, le « Campus des métiers », afin d'améliorer la qualité des formations, de la recherche dans le secteur du BTP. Ce partenariat vise de permettre à l'ESPA d'améliorer et revoir des méthodes, des parcours d'enseignement au sein de l'ESPA BTP pour une mise aux normes se rapprochant des standards internationaux actuels ; d'accéder à de nouvelles opportunités pour renforcer la présence de l'ESPA BTP dans ses secteurs d'activités, et également pour favoriser les collaborations universitaires internationales.