Madagascar: Le cas de la ligue de Bongolava tranché ce lundi

Les membres du comité de normalisation ont reçu en audition les différents responsables au sein de la ligue de Bongolava jeudi dernier à Isoraka.

Une des missions très attendues des férus du ballon rond du comité de normalisation est l'organisation des élections au niveau des ligues et surtout celle fédérale. « On a écouté toutes les parties concernées dont le président de l'ancienne commission électorale, Lala Raherimanana, les présidents de sections et de ligues. Les élections au sein des 21 ligues ont été toutes validées, il reste le cas de Bongolava. La réunion hebdomadaire de ce lundi tranchera sur ladite ligue où l'élection sera validée ou à réorganiser » a expliqué Benony Jacques, vice-président au sein du comité de normalisation.

Les recours envoyés étaient en suspense surtout vu la durée du traitement et que la commission de recours n'a donné aucune suite pour les élections au sein des ligues Haute-Matsiatra et Vatovavy Fitovignany. « Les élections fédérales attendront le règlement des litiges électoraux. Il y aura également l'aménagement des textes (guide et code électoral) suite aux recommandations de la FIFA et aux discussions avec Lala Raherimanana » a continué, Benony Jacques. Une fois rectifiés, les textes seront proposés à l'assemblée générale avant notification de la FIFA et envoyés au ministère de la Jeunesse et des Sports.

Concernant, la préparation de l'équipe nationale, les membres au sein du comité de normalisation donneront plus de détails lors d'une rencontre avec la presse la semaine prochaine. Les nombreuses questions qui suscitent la curiosité des férus du ballon rond seront résolues lors de cette conférence de presse, notamment sur les matchs de préparation et le regroupement. Une chose est sûre, un protocole d'accord sera signé avec le coach de la sélection nationale, Nicolas Dupuis. Il débarquera au pays le 1er mars prochain. « La question sur les arriérés a été réglée » a conclu, Benony Jacques.