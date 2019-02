Madagascar: Précipitations abondantes mais peu de probabilité de cyclone

Pas encore de cyclones mais des pluies modérées et abondantes jusqu'au 3 mars.

Selon Météo Madagascar, les probabilités de formation de cyclone sont faibles jusqu'au 3 mars. Cependant, le mauvais temps et les pluies demeurent, en raison notamment de l'amas nuageux dans le Canal du Mozambique. Toutefois, les alertes sont maintenues.

Pour la région indo- océanienne en revanche, propice justement à la formation des cyclones.

Les pluies demeureront abondantes dans la partie occidentale de l'île. L'alerte rouge prévaut ainsi pour le Menabe et le Sud-Ouest. L'alerte verte pour les districts du Melaky, de Besalampy, de Maintirano et d'Antsalova. La région sud sera en revanche menacée par les inondations, donc sera sous alerte bleue, notamment : Morombe, Toliara I et II, Betioky Atsimo, Ampanihy, et toute la région Androy. En revanche du 25 février au 3 mars, le volume des précipitations sera modéré à abondant (compris entre 75 et 100 mm), notamment pour le district de Miarinarivo et de Bongolava ; ainsi que pour Soavinandriana, Faratsiho, Betafo et Antsirabe.