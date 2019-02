Cote d'Ivoire: Le gouvernement ivoirien à construit 30621 salles de classe de 2011 à 2018

Intervenant à la tribune « Les Rendez-vous du Gouvernement » du Centre d'Information et de Communication Gouvernementale (CICG), le 21 février 2019 à Abidjan, la ministre de l'Education Nationale, de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle, Kandia Camara, a indiqué que le gouvernement ivoirien a construit 30 621 salles de classe sur la période 2011-2018.

« Sur la période 2011-2018, le gouvernement a accru l'offre éducative à travers la construction de 30 621 salles de classe du préscolaire et du primaire, 242 établissements secondaires, 02 CAFOP, 07 établissements d'enseignement technique et professionnel, dont le Centre multisectoriel de formation professionnelle Mohammed VI de Yopougon », a révélé Kandia Camara.

Par ailleurs, ce sont 3 616 salles de classe du préscolaire et du primaire, 09 CAFOP et 38 lycées et collèges qui ont été réhabilités sur la même période.

Pour ce qui est du matériel pédagogique, ce sont 53 milliards de Fcfa qui ont été investis pour l'acquisition de 725 623 tables-bancs. Quand 94 milliards de Fcfa ont été investis pour l'achat de manuels et de kits scolaires.

Parlant des bourses, la ministre a révélé que 7 milliards de Fcfa ont été dégagés par an et que 12 milliards de Fcfa ont servi à l'acquisition de matériels scientifiques, sportifs, artistiques et informatiques.

En outre, pour faciliter les conditions de travail et d'apprentissage du personnel d'encadrement et des élèves, 969 matériels roulant, dont 318 véhicules et 651 motos ont été octroyés. On note aussi que ce sont 5 688 cantines scolaires qui sont en service sur le territoire national.