Cote d'Ivoire: Le premier ministre Amadou Gon Coulibaly apporte son soutien à un projet « vélo écologique »

Le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly s'est adonné, le 22 février 2019, à un exercice de vélo à la Primature, en compagnie de l'ONG « My Dream for Africa » qui fait la promotion du « transport vert », à savoir lutter contre la pollution de l'environnement et promouvoir le sport à vélo.

Il traduisait ainsi le soutien du gouvernement à toutes les initiatives en faveur de la protection de l'environnement et de l'amélioration du cadre de vie des populations. L'ONG « My Dream for Africa » lui a offert un « vélo écologique ».