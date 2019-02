Tunisie: La capitale se mobilise

Sur la même lancée, M. Mokhtar Hammami, ministre des Affaires locales et de l'Environnement, a mis en exergue la tenue d'un tel sommet, qui n'est pas un événement ordinaire. «On a déjà planté des arbres et donné des instructions au contrôle d'hygiène et sanitaire dans les cafés et restaurants de la ville», indique-t-il.

Bref, le mot d'ordre est donné pour réussir la manifestation. D'après lui, il s'agira d'un évènement de portée politique, économique, mais aussi touristique par excellence, «surtout que près de 6.000 personnalités sont attendues à Tunis, celle venant de l'Arabie Saoudite pourrait atteindre plus de mille personnes», note-t-il.

Outre la propreté qui est l'affaire quotidienne de nos communes, il y a lieu de penser au tourisme et à l'investissement. L'évènementiel a aussi ses retombées sur l'image du pays. C'est que, selon lui, la présence des médias et des invités pourrait donner au tourisme et au climat des affaires un véritable coup d'accélérateur.

Et ce n'est pas tout. La Tunisie se prépare à devenir capitale de la culture islamique et celle de la francophonie.