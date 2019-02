Tunisie: Les favoris sur leurs gardes

Ainsi, l'ESS, chez elle, n'aura pas à s'inquiéter face à une ASHammamet qui n'a plus sa splendeur des années fastes de Hachemi Hsouna. Idem pour les Mahdois qui pourront se défaire des divisionnaires de Ksour Essaf, ainsi que pour l'ASTéboulba beaucoup plus fort que l'USTémimienne.

Jemmal, lui, va s'offrir une occasion pour reprendre goût à la victoire et oublier, l'espace d'un week-end, ses cauchemars du championnat. Plus équilibrées seront les confrontations entre le SCMoknine et Jendouba Sport, d'un côté, et entre le CSHiboun et la JSChihia, de l'autre, alors que le CSSakiet Ezzit de l'inoxydable Sayed Ayari est bien parti pour accéder aux quarts de finale. Ceci sur le papier, faut-il le rappeler. Mais, attention, la coupe n'est pas le championnat, c'est-à-dire qu'elle peut nous valoir les surprises les plus inattendues. Qu'en pensent les divisionnaires de Soliman, Ksour Essaf et Msaken ?

Programme

Ksour Essaf : CSKE-EMM (Arb. Boughrara-Khiari)

Jemmal : CSHJ-CSM (Arb. Abaki-Louati)

Moknine : SCM-JSHB (Arb. Guemri-Chaâbane)

Mahdia : CSHB-JSCH (Arb. Azzabi-Abdellatif)

Téboulba : AST-USTE (Arb. Krichen-Makhlouf)

Sakiet Ezzit : CSSE-OS (Arb. Amich-Soussia)

Sousse : ESS-ASH (Arb. Beji-Farah)

NB : Toutes les rencontres démarreront à 15h00.

Reprise du championnat

Après la parenthèse de la Coupe de Tunisie, play-off de la Nationale A reprendra ses droits, mercredi prochain, pour le compte de la 8e journée, dont voici le programme:

A Jendouba (16h00) : JSHB-ESS

A Moknine (16h00) : SCM-EMM

A Tunis (16h00) : CA-CSHB

A Tunis (16h00) : EST-CCSE

n