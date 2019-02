Tunisie: Rien que la victoire !

Sans Sahraoui et Bousnina

Décidément, la formation cabiste se trouve, en permanence, amoindrie ces derniers temps. Cette fois-ci, c'est Marwane Sahraoui, blessé face au CSS lors de la dernière journée, qui sera absent cet après-midi et les matches à venir selon une source médicale. L'entraîneur Louhichi se trouvera confronté tout à l'heure à un vrai casse-tête pour constituer l'axe central de la défense, sachant que Bousnina est suspendu.

C'est ainsi que l'on verra Mohamed Habib Yeken et Wajdi Jabbari occuper respectivement les flancs droit et gauche de la défense alors que Seddik Méjri et Khalfaoui (ou Ferchichi) formeront la charnière centrale. Devant, Cissé, Samti et Ben Choug sont appelés à faire le jeu et servir, dans les meilleures conditions, les attaquants Habbessi, Saidi et Wattara sur lesquels repose l'espoir du CAB dans ce match.

Formation probable : Thamri - Yéken - Jabbari - Méjri - Khalfaoui ( Ferchichi ) - Cissé - Ben Choug - Samti - Habbessi - Saidi - Wattara