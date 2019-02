Tunisie: Retour de Jmel et de Ben Amor

Au cours de cette semaine, Lemerre a cherché à améliorer le rendement du compartiment offensif en axant ses efforts sur le jeu en mouvement et les déviations sur Karim Laâribi afin de déséquilibrer les défenseurs nigérians, assez costauds et vigilants, et se créer des occasions de but.

D'ailleurs, le staff technique étoilé a insisté sur des séances spécialement conçues pour les attaquants, tels que Laaribi, Gonzales, Msakni et Bienvenu. Tout ce beau monde a cravaché dur lors des séances d'entraînement. Pour ce faire, les Etoilés devront battre leur adversaire ce dimanche à Sousse.

Confiance à Laâribi

Mais il faut reconnaître que l'équipe étoilée a fait un bond en Ligue 1 en se classant à la 4e place et en menaçant sérieusement la sérénité de l'EST, du CSS et du CAB. Mais en coupe de la CAF, cette efficacité n'a pas suivi face au CSS et à Salitas. Toutefois, les camarades de Kechrida sont déterminés à signer leur première victoire dans cette phase des poules.

Ce sera difficile, les équipes participantes à la Coupe de la CAF étant plus compétitives que le ST, le CA ou la JSK. Lemerre a du mal à trouver une stratégie afin que son équipe s'impose dans cette compétition continentale. Cela est d'autant plus vrai que la formation sahélienne n'est pas stable dans son rendement collectif. Les camarades de Jmel sont conscients que leur tâche sera difficile face aux Nigérians qui ont tenu en échec le CSS at home.

Le succès ramené de Kairouan face à une JSK qui n'a pas démérité ne doit pas cacher certaines défaillances au sein de l'équipe étoilée. Le coach français de l'ESS est conscient de ces lacunes collectives et offensives, surtout que Karim Laâribi continue sa série négative de cinq matches sans marquer le moindre but.

Néanmoins le retour de Ben Amor a redonné un équilibre dans la phase de transition, ce sera un atout de plus pour l'entrejeu étoilé qui a besoin de clairvoyance dans ses manœuvres.

L'international étoilé sera aidé dans sa tâche par Aouadhi, Belarbi --excellent face à la JSK-- et Hanachi sur le couloir droit, ce quatuor sera contraint de faire face au jeu physique des Nigérians.

L'attaque sera composée de M'sakni et de Laâribi, ce dernier doit se battre pour gagner sa place de titulaire pour aider son équipe à remporter sa première victoire dans cette phase des poules.

Une défense à consolider

Face au Raja, au CSS, Salitas et à la JSK, le gardien Bdiri a été intraitable, vu que sa défense n'a pas été vigilante. Face aux Nigérians, ce compartiment va être remanié après la suspension de Boughattas qui a écopé son second avertissement suspensif face aux modestes joueurs de Salitas. Il sera suppléé par le revenant Jmel après ses quatre matches de suspension. Kechrida, toujours égal à lui-même, sera reconduit comme arrière droit, alors que Brigui sera contraint de jouer arrière gauche.

Bref, tout est bien préparé pour que la réussite soit au rendez-vous pour l'ESS.