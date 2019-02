Tunisie: La palme au CSH-Lif

Le fait saillant concerne le coup dur frappé par le CSH-Lif à La Marsa. Le début des banlieusards était spectaculaire et disputé lors des trois derniers sets au cours desquels nous eûmes droit à tout.

Une lutte ardue, des points marqués difficilement, de belles combinaisons et une envie de bien faire. Résultat des courses, un bon début marsois permettant à l'équipe locale de remporter les deux premiers sets. Retour en force de l'adversaire qui parvint dans un sursaut rageur à égaliser à deux sets partout. Les locaux n'en croyaient pas leurs yeux face à cette extraordinaire réaction hammam-lifoise, ponctuée par l'agilité et la rapidité des protégés de Rached Chebbi et une fin de tie-break souriante pour les «Verts». De la part de l'ASM, cela nous étonne d'autant qu'il jouait à domicile et était auréolé de sa qualification récente au groupe du titre du championnat. L'équipe n'a pas su garder son avantage, et son excès de confiance lui fut fatal. De la part du CSHL, c'était une belle surprise. Mission admirablement réussie avec l'espoir d'aspirer au plus.

Le COKélibia et la Mouloudia ont passé sans encombre le cap de Sfax face respectivement à l'ASTélécoms et l'US des Transporteurs, le CSSfaxien l'a fait sans peine à Carthage face à l'équipe locale. Tout comme la Saydia, la seule victorieuse à domicile, devant les divisionnaires de Boumhel Basatine.

Résultats

ASM-CSHL 2-3

USTS-MSB 0-3

USC-CSS 0-3

ASTS-COK 0-3

SSBS-Boumhel BS 3-0

ESR-TAC reporté à demain

Les rencontres des quarts de finale

ESS-CSHL

MSB-Saydia

COK-CSS

EST-Vainqueur du duel ESR-TAC

Mise à jour de la dernière journée de la 1ère phase

C'est aujourd'hui que se déroule la rencontre de Sidi Bou Saïd entre la Saydia et le CSSfaxien pour le compte de l'ultime journée de la première phase du championnat national.

Peu importe le résultat, les deux équipes resteront dans les positions qu'elles occupent.

Le CSS à la troisième place avec 48 points, Saydia à la quatrième place avec 42 points.