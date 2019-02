Ile Maurice: La colère gronde chez les officiers de la CID et autres unités de police

Ils ont été informés qu'ils devront se rendre dans différents postes de l'île chaque vendredi, samedi et dimanche pour renforcer les rangs de la police. Et cet ordre de la Police Reform Development Unit (PRDU), avec l'aval du Commissaire de police, Mario Nobin, a eu l'effet d'une bombe chez les unités de police concernées. Notamment, les officiers de Criminal Investigation Division (CID), de l'Enquiry Panel, du bureau du prosécuteur, et de la Brigade des mineurs, entre autres.

Aussi, les limiers qui travaillent en civil ont reçu l'ordre de porter leurs uniformes désormais. Mise au courant, la Police Officers Solidarity Union (POSU) est montée au créneau et condamne avec force cette décision du Commissaire de police et de la PRDU. Le syndicat a fait parvenir une lettre au bureau de Mario Nobin hier, vendredi 22 février pour contester cette décision qu'il qualifie d'«irrationnelle», prise sans consultation avec la POSU.

«S'il s'avère qu'il y a un manque d'effectif dans les postes de police, pourquoi Mario Nobin n'applique pas les provisions du 'Bank of Police Officers Scheme' comme le recommande le rapport du Pay Research Bureau (PRB) ? Celui-ci, explique l'inspecteur Jaylall Boojhawon stipule que des policiers en congé sont appelés en renfort en cas de manque d'effectif. Ceux-ci doivent en retour percevoir une allocation comme les pompiers, gardes-chiourmes et infirmiers.» Le président de la POSU se demande également «pourquoi les officiers des Police Headquarters (PHQ) qui travaillent sous Mario Nobin ne sont-ils pas concernés par cette décision. Sont-ils intouchables ?»

Jaylall Boojhawon va plus loin en affirmant qu'il ne compte pas rester les bras croisés jusqu'à ce que cette décision soit revue et que le «Bank of Police Officers Scheme» soit appliqué comme il se doit. La POSU prévoit d'autres actions dans les jours à venir.