Sénégal: Mondial U20 - « L'Afrique sera bien représentée en Pologne » Diagne, capitaine des Lionceaux

interview

Ousseynou Cavin Diagne, le capitaine des Lionceaux qui a déjà pris part à la phase finale de la Coupe du monde en 2017 en Corée du Sud, a dit dans un entretien avec cafonline, que les quatre représentants africains ont le niveau pour bien représenter le continent à la coupe du monde 2019 prévue en Pologne et dont le tirage au sort aura lieu, ce dimanche.

Si vous deviez faire un bilan de la CAN Total U20, que diriez vous ?

Que c'était une compétition disputée dans un esprit fair-play où toutes les équipes étaient venues pour remporter la couronne. Nous avons tout donné pour aller au bout du tournoi mais les dieux du foot ne nous étaient pas favorables. Comme le Mali, nous aurions pu l'emporter mais vous savez les tirs au but... Bravo aux Aiglons, nous allons nous focaliser maintenant sur la Coupe du monde tout en tirant les leçons de la CAN. Ce qui est sûr, les quatre demi-finalistes auraient pu aller au bout et à partir de là, je peux dire que l'Afrique sera bien représentée en Pologne.

Après avoir joué la Coupe du monde U20 en 2017, quelle différence avec la CAN ?

A mon avis, en plus des qualités techniques et tactiques, que nous avons en Afrique, il faut une bonne préparation physique pour pouvoir s'en sortir. Et de la CAN à la Coupe du monde, il y a une période suffisante pour les coachs de travailler avec leur effectif pour améliorer leur physique et aller à la conquête du monde. Au vu de la qualité entrevue à la CAN nigérienne, si on joue sans complexe, on n'aura rien à craindre.

Justement, à quel niveau, le Mali, le Sénégal, l'Afrique du Sud et le Nigeria doivent travailler pour aller au bout ?

Je pense à l'efficacité devant les buts. Au Niger, il y a eu beaucoup d'occasions gâchées. Dans mes souvenirs en Corée du Sud en 2017, nous étions punis à chaque fois que nos adversaires avaient des opportunités. Avant la Coupe du monde, les équipes doivent bien se préparer dans ce secteur de jeu où la moindre négligence va se payer cash.