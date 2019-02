Congo-Brazzaville: Ohada - Une formation au nouveau référentiel comptable prévue à Brazzaville

Le séminaire de sensibilisation et d'information sur le système révisé aura lieu le 2 mars. Il est destiné aux élèves et étudiants sur le thème « Comprendre le nouveau plan comptable général Ohada».

La rencontre sera organisée par le Cercle « Gestion & Développement », avec l'appui technique de l'Association pour l'unification du droit en Afrique. L'objectif de la formation, selon les initiateurs, vise à préparer les apprenants à mieux appréhender le cours de comptabilité financière des entités, conformément au nouveau référentiel.

Au cours des échanges, en effet, les participants plancheront sur le cadre conceptuel du Syscohada révisé ; la définition des termes clés; la structure et le fonctionnement des comptes ; l'enregistrement des opérations courantes et des problèmes spécifiques; la présentation des états financiers du système normal et la présentation des états financiers du système minimal de trésorerie.

Mieux, à l'auditorium du ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, un mix de méthodes pédagogiques sera privilégié, en alternant présentations magistrales, discussions dirigées et illustrations.

Adopté le 26 janvier 2017 à Brazzaville et entré en vigueur un an plus tard, le Sysohada constitue le nouveau référentiel comptable pour les dix-sept Etats membres de l'Ohada (Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires). Il consacre le mariage entre les modèles comptables francophone et anglo-saxon, à travers la mutation de la comptabilité générale vers la comptabilité financière.