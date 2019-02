Angola: Le pays au Forum de la jeunesse de l'Ecosoc

Luanda — L'Angola participera au Forum de la jeunesse du Conseil économique et social des Nations Unies (Ecosoc), prévu les 8 et 9 avril de cette année à New York, selon une note de la Mission permanente de la République d'Angola auprès de l'Organisation des Nations Unies à laquelle l'Angop a eu accès samedi.

Lors du forum, la première des neuf autres réunions de haut niveau promues par l'ONU, le gouvernement angolais apportera sa contribution et son expérience en matière de développement durable.

Sans donner plus de détails sur l'événement, la note indique que l'Angola sera également présent le 11 avril dans les forums sur les partenariats et sur le financement pour le développement, dans le cadre de la réunion annuelle de l'Ecosoc, prévue du 15 au 18 du même mois, à New York.

Pendant la même période et la même localité, les autorités angolaises participeront à la réunion extraordinaire sur la coopération internationale en matière fiscale, prévue les 29 et 30 avril.

Dans le Forum multipartite Ecosoc sur les sciences, la technologie et l'innovation pour la mise en œuvre des objectifs de développement durable de l'Agenda 2030, prévu les 14 et 15 mai 2019, ainsi que lors de la réunion du segment Activités opérationnelles de développement (21-23 mai), l'Angola fera également partie des participants, comme l'indique également note de la Mission permanente de la République d'Angola auprès de l'ONU.

Dans le programme d'activités de cette année, la délégation angolaise pendra part aux réunions de segments de Gestion (6-7 juin) et de l'Intégration, ainsi qu'au sixième forum politique de haut niveau de l'Ecosoc sur le développement durable (8-15 juillet 2019), qui se déroulent toutes à New York.

L'Angola participera également à la réunion ministérielle annuelle sur le développement durable qui se tiendra du 16 au 19 juillet, à New York.